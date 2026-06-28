Alarm iz Poljske: 'Rusija testira NATO i prelazi sve crvene linije'

"Primjećujemo razvoj situacije u Ukrajini te da rat u ovom trenutku ne ide dobro za Rusiju. To je razlog za zabrinutost da bi Moskva mogla dodatno eskalirati situaciju", kazao je pukovnik Pawel Szota, čelnik vanjske obavještajne službe u Poljskoj, za poljske novine Rzeczpospolita. Kazao je da bi se ograničen napad na baltičke zemlje mogao odviti u obliku takozvanih "malih zelenih ljudi", kako se nazivalo ruske snage bez vojnih oznaka koje su 2014. preuzele kontrolu nad poluotokom Krimom.

"Rusija sustavno prelazi crvene linije kako bi ispitivala odgovor NATO-a", kazao je Szota.

"Cijene takvih provokacija su niske, dok savez uglavnom odgovara političkim mjerama, što potiče dodatnu eskalaciju", dodao je.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski je prošlog tjedna također upozorio da bi Rusija mogla izvesti takozvane operacije pod lažnom zastavom.

"Moramo prenijeti (ruskom predsjedniku Vladimiru) Putinu da znamo što smjera te da se nećemo dati uvući, da bi to bilo posve neprihvatljivo i da ćemo braniti svaki pedalj teritorija NATO-a", rekao je Sikorski za američku televiziju CBS.

Putin i drugi dužnosnici u Moskvi su u više navrata kazali da Rusija ne namjerava napadati članice NATO-a.

Međutim, obavještajne službe u nekoliko zemalja članica dijele zabrinutost zbog moguće eskalacije. Ipak, njihove procjene se razlikuju u razmjerima i vremenskom okviru eventualnih eskalacija.