Zelenski: Moskva se plaši Washingtona, SAD može pogurati Rusiju prema miru

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da vjeruje da će Washington "pogurati Rusiju prema miru", nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je Kijev "u poziciji" vratiti sav svoj teritorij koji je izgubio od Moskve.

„Zahvalan sam na ovom sastanku i očekujemo da će američke akcije pogurati Rusiju prema miru. Moskva se plaši Amerike i uvijek obraća pažnju na nju“, rekao je ukrajinski predsjednik u utorak Vijeću sigurnosti UN-a.

Trump je rekao u utorak da vjeruje da Ukrajina, uz potporu Europske unije i NATO-a, može vratiti sav teritorij koji je Rusija osvojila od početka invazije.

"S vremenom, strpljenjem i financijskom potporom Europe, i posebno NATO-a, originalne granice otkud je rat počeo, uvelike su opcija", napisao je Trump u objavi na svojoj mreži Truth Social, nedugo nakon što se sastao s ukrajinskim kolegom.

Rusija kontrolira otprilike petinu ukrajinskog teritorija, uključujući crnomorski poluotok Krim nezakonito anektiran 2014. godine.

Zelenski je također rekao da bi Kina, kad bi to htjela, mogla prisiliti Rusiju da završi rat u Ukrajini.

„Bez Kine, Putinova Rusija je ništa. Ipak, Kina prečesto ostaje nijema i distancirana umjesto da djeluje za mir“, rekao je ukrajinski čelnik.