Obavijesti

News

Komentari 0
UNATOČ ZAHTJEVIMA

Zelenski: 'Naftovod Družba neće tako skoro biti popravljen'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski: 'Naftovod Družba neće tako skoro biti popravljen'
Foto: Kuba Stezycki

Popravak naftovoda Družba, kojim se ruska nafta prevozi u istočnu Europu, ne može se dovršiti brzo unatoč zahtjevima Europske unije i negodovanju Mađarske, izjavio je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Admiral

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su 27. siječnja, otkada je, tvrdi Kijev, u ruskom napadu oštećena oprema naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za prekid od već gotovo mjesec dana. 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je tijekom posjeta Kijevu u utorak povodom četvrte godišnjice ruske invazije da EU traži od Ukrajine da ubrza popravke.

"Ovo im nije prvi napad, i nastavljaju gađati energetski sektor", rekao je Zelenski novinarima.

Orbanove optužbe

Mađarska je optužila Kijev da namjerno odgađa ponovno stavljanje naftovoda u pogon, glavne rute za isporuku ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj od 1960-ih, koji je i dalje radio unatoč ratu.

"Rusija snosi punu odgovornost za prekid isporuke nafte kroz naftovod 'Družba' kao posljedicu terorističkih napada na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu", navodi se u pismu Ukrajine Europskoj uniji, prenosi ukrajinski medij Europska pravda, odbacujući "ultimatume i politički pritisak".

RAT U UKRAJINI FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada
FOTO Šokantna promjena. Evo kako je Zelenski izgledao na početku rata, a kako sada

Rusija je posljednjih mjeseci naglo pojačala svoje napade na ukrajinske elektrane i plinski sektor, uzrokujući akutnu nestašicu električne energije, lišavajući je gotovo polovice kapaciteta proizvodnje plina i prisiljavajući je da poveća uvoz iz Europe.

Dio plina dolazi iz Mađarske i Slovačke, koje su zaprijetile zaustavljanjem hitnog izvoza električne energije Ukrajini zbog spora oko Družbe.

Snažna poruka iz Kijeva Volodimir Zelenski na četvrtu godišnjicu agresije: 'Ukrajina brani svoju neovisnost!'
Volodimir Zelenski na četvrtu godišnjicu agresije: 'Ukrajina brani svoju neovisnost!'

„Mađari bi trebali apelirati na Ruse da odobre energetsko primirje“, rekao je Zelenski.

Kijev je više puta napadao ruska naftna postrojenja, uključujući dio naftovoda Družba koji prolazi kroz ruski teritorij, ali je i Moskvi predložio energetsko primirje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...
VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'
PLENKIJEVA 77. RUKA

VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'

Bivša SDP-ovka napustila opoziciju. Hrebak i dalje ne želi s Dabrom. Insajderi: stabilni smo, ali moguć je i razlaz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026