Zelenski: 'Naftovod Družba neće tako skoro biti popravljen'

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj prekinute su 27. siječnja, otkada je, tvrdi Kijev, u ruskom napadu oštećena oprema naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za prekid od već gotovo mjesec dana.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je tijekom posjeta Kijevu u utorak povodom četvrte godišnjice ruske invazije da EU traži od Ukrajine da ubrza popravke.

"Ovo im nije prvi napad, i nastavljaju gađati energetski sektor", rekao je Zelenski novinarima.

Orbanove optužbe

Mađarska je optužila Kijev da namjerno odgađa ponovno stavljanje naftovoda u pogon, glavne rute za isporuku ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj od 1960-ih, koji je i dalje radio unatoč ratu.

"Rusija snosi punu odgovornost za prekid isporuke nafte kroz naftovod 'Družba' kao posljedicu terorističkih napada na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu", navodi se u pismu Ukrajine Europskoj uniji, prenosi ukrajinski medij Europska pravda, odbacujući "ultimatume i politički pritisak".

Rusija je posljednjih mjeseci naglo pojačala svoje napade na ukrajinske elektrane i plinski sektor, uzrokujući akutnu nestašicu električne energije, lišavajući je gotovo polovice kapaciteta proizvodnje plina i prisiljavajući je da poveća uvoz iz Europe.

Dio plina dolazi iz Mađarske i Slovačke, koje su zaprijetile zaustavljanjem hitnog izvoza električne energije Ukrajini zbog spora oko Družbe.

„Mađari bi trebali apelirati na Ruse da odobre energetsko primirje“, rekao je Zelenski.

Kijev je više puta napadao ruska naftna postrojenja, uključujući dio naftovoda Družba koji prolazi kroz ruski teritorij, ali je i Moskvi predložio energetsko primirje.