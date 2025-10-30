Obavijesti

News

ŽELI ŽEŠĆE SANKCIJE

Zelenski nakon novog ruskog napada: 'Dvoje ljudi je umrlo'

Zelenski nakon novog ruskog napada: 'Dvoje ljudi je umrlo'
Pogođena je termoelektrana u Slovjansku, najvećem gradu u Donjeckoj regiji koji je još uvijek pod kontrolom Kijeva, rekao je Zelenski

Dvije su osobe poginule u ruskom napadu na elektranu u Ukrajini, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svom večernjem video obraćanju u četvrtak.

Pogođena je termoelektrana u Slovjansku, najvećem gradu u Donjeckoj regiji koji je još uvijek pod kontrolom Kijeva, rekao je Zelenski.

"Nažalost, dvije su osobe poginule", rekao je, dodajući da je nekoliko ljudi ozlijeđeno.

Do napada je došlo nakon jedne od najtežih noći rata u Ukrajini, s brojnim napadima na energetska postrojenja.

HIBRIDNI RAT 'Pa Europa je već u ratnom stanju'. Zbog švercera cigareta NATO razmišlja o članku 4!
'Pa Europa je već u ratnom stanju'. Zbog švercera cigareta NATO razmišlja o članku 4!

Te napade na civilnu infrastrukturu Zelenski je opisao kao teror i pozvao svijet da odgovori. Kao primjer reakcije naveo je nedavne sankcije nametnute ruskim naftnim tvrtkama, rekavši da su one pokazale jasan učinak.

"Izvoz nafte temelj je ruske arogancije i ako sankcije ostanu ili se pooštre, Rusija će pretrpjeti značajne gubitke", rekao je ukrajinski čelnik.

Prema njegovoj procjeni, Moskva bi sljedeće godine mogla izgubiti oko 50 milijardi dolara. Strože sankcije bile bi snažna mjera da se Rusiju natjera da zaustavi rat, rekao je.

