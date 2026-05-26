IZ KALINJINGRADA

Litva upozorava: Rusija može lažirati GPS signale duboko u EU

Piše HINA,
Litavski regulator tvrdi da je Rusija višestruko povećala kapacitete za GPS ometanje i lažiranje signala, što utječe na zračni promet, mobilne mreže i digitalne sustave u baltičkoj regiji.

Rusija može lažirati GPS signale duboko u Europu u radijusu do 450 kilometara od svoje eksklave Kalinjingrada zahvaljujući jako povećanom kapacitetu, rekao je u utorak litavski dužnosnik. Od invazije na Ukrajinu 2022. godine europske nacije često optužuju Rusiju za elektroničko ometanje, no vlada predsjednika Vladimira Putina to poriče, optužujući Zapad za taktiku blaćenja. Darius Kuliesius, zamjenik šefa litavskog regulatora za komunikacije, rekao je za Reuters da je Rusija povećala broj svojih antena za lažiranje GPS-a, koje emitiraju lažne signale kako bi zbunile druge sustave za lociranje, s tri početkom 2025. godine na trenutačnih 36. Antene su smještene, rekao je, na teško militariziranom teritoriju Kalinjingrada, između članica NATO saveza Litve i Poljske na baltičkoj obali.

„Povremeno ometanje započelo je sa samitom NATO-a u Vilniusu 2023. godine. Sada su izgradili infrastrukturu i ometanje je postalo sustavna, trajna, beskrajna ruska provokacija protiv europske sigurnosti”, rekao je Kuliesius.

Rusko veleposlanstvo u glavnom gradu Litve Vilniusu nije zasad odgovorilo na zahtjev za komentarom, no Moskva je u prošlosti često poricala takve optužbe.

Karta litavskog regulatora pokazala je da bi rusko lažiranje globalnog pozicijskog sustava moglo dosegnuti preko Estonije, Latvije i Litve, većeg dijela Poljske te dijelova Finske, Švedske i Bjelorusije, kao i Baltičkog mora.

Domet je dosegnuo 450 kilometara, rekao je Kuliesius, što je litavski regulator procijenio analizirajući smetnje u ADS-B prijenosima za nadzor zrakoplovstva. 

Prošli incidenti

Prošle godine španjolski vojni zrakoplov u kojem se nalazila ministrica obrane Margarita Robles pretrpio je smetnje GPS-a u blizini Kalinjingrada, a zrakoplov koji je prevozio predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen bio je ometan na putu prema Bugarskoj.

Estonija i susjedna Finska također okrivljuju Rusiju za ometanje GPS navigacijskih uređaja u zračnom prostoru regije. Međutim, većina modernih putničkih zrakoplova i velikih zračnih luka ima na raspolaganju niz navigacijskih alata u slučaju problema s GPS-om.

Kuliesius je rekao da je kvaliteta litavskih mreža mobilne telefonije u blizini Kalinjingrada smanjena zbog ometanja koje utječe na neke frekvencije.

Lažiranje i ometanje signala naglo rastu tijekom napada ukrajinskih dronova na Rusiju. „Internetski vozni redovi autobusa u Klaipedi prestaju raditi tijekom tih skokova, jer se oslanjaju na praćenje autobusa putem GPS-a”, dodao je, govoreći o gradu udaljenom 50 kilometara od granice s Kalinjingradom.

