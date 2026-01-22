Obavijesti

najavili trilateralne sastanke

Zelenski nakon razgovora s Trumpom rekao da je pitanje teritorija i dalje neriješeno

Zelenski nakon razgovora s Trumpom rekao da je pitanje teritorija i dalje neriješeno
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u četvrtak rekao da je nakon razgovora s američkim kolegom Donaldom Trumpom pitanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu finalizirano, ali da je ključno pitanje teritorija u ratu s Rusijom i dalje neriješeno

Zelenski je rekao da će pregovarači iz Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država održati trilateralne sastanke prvi put u Abu Dabiju u petak i u subotu, što je nazvao pozitivnim znakom napretka u dugotrajnim pregovorima o okončanju četverogodišnje sukoba.

Također, kazao je da je sporazum o gospodarskom oporavku nakon rata s Rusijom gotovo spreman, što je ključan element ukrajinskih prijedloga za raniji američki mirovni plan, za kojeg se govorilo da je u korist Moskve.

Obojica razgovore nazvala pozitivnima

Zelenski i Trump, koji su se sastali nekoliko puta otkako se Trump prošle godio vratio u Bijelu kući i uvelike izmijenio američku politiku prema Ukrajini, rekli su da su razgovori u četvrtak bili pozitivni.

"Mislim da je sastanak s predsjednikom Zelenskijem bio dobar. To je proces koji je u tijeku", kazao je Trump novinarima, dodajući da američki izaslanici putuju u četvrtak u Moskvu radi pregovora. Na pitanje novinara o tome koja je njegova poruka za ruskog predsjednika Vladimira Putina, Trump je odgovorio: "Rat mora završiti".

Zelenski, koji nije dao naznake da je s Trumpom u četvrtak razgovarao o teritoriju, ranije ovog tjedna je poručio da će otputovati u Davos samo ako će tamo potpisati sporazume s Trumpom o američkim sigurnosnim jamstvima i financiranju poslijeratne obnove u Ukrajini.

Zelenski se u vlastitoj zemlji suočava s energetskom krizom prouzročenom ruskim zračnim napadima zbog kojih su milijuni Ukrajinaca diljem glavnom grada i drugih krajeva bez električne energije i grijanja.

Ukrajinski predsjednik je višemjesečne ruske napade nazvao Putinovim pokušajem da ubije Ukrajince hladnoćom. Dozivajući u pamet Trumpovu operaciju zarobljavanja venezuelskog vođe Nicolasa Madura kako bi mu se sudilo u SAD-u, naglas se zapitao zašto se još uvijek ne sudi Putinu.

Američki izaslanik za Ukrajinu Steve Witkoff je na Svjetskom gospodarskom forumu ranije u četvrtak rekao da je postignut dobar napredak u mirovnim pregovorima, nakon što se s ukrajinskim i ruskim dužnosnicima sastao u Davosu.

"Ako obje strane ovo žele riješiti, riješit ćemo to", izjavio je Witkoff.

Pregovori s Putinom u Moskvi

Witkoff će kasno u četvrtak biti u Moskvi zajedno sa svojim kolegom Jaredom Kushnerom, Trumpovim zetom, radi pregovora s Putinom o mogućem planu za okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

Nakon tih rasprava, pregovarači će otići izravno u Abu Dabi, rekao je Witkoff u četvrtak, "gdje će biti pregovora između vojski i rasprava" o gospodarskim pitanjima.

Rusija je u sklopu američkih mirovnih napora tražila da joj Kijev prepusti dio svoje istočne Donjecke oblasti koji Moskva nije uspjela osvojiti unatoč sporom napretku na bojištu.

Putin je kasno u srijedu rekao da će raspraviti o rješenju ukrajinskog pitanja i mogućnosti korištenja zamrznutih ruskih sredstava za obnovu teritorija pod ruskom okupacijom, ali i o Trumpovom prijedlogu za 'Odbor za mir', inicijative za promicanje mira diljem svijeta.

Kritičari prijedloga inicijative su rekli da bi mogla potkopati Ujedinjene narode.

Kremlj je kazao da će se Putinov sastanak s Witkoffom i Kushnerom održati nakon 19 sati po moskovskom vremenu..

Rusija nastavila s napadima na Ukrajinu

Ruski zračni napadi su pogodili nekoliko dijelova Ukrajine u četvrtak. U južnoj Odeškoj oblasti, 17-godišnjak je ubijen kada je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu, objavio je regionalni guverner.

Jedanaest osoba je također ranjeno u gradu Krivij Rihu u središtu zemlje, kada je balistički projektil pogodio stambenu zgradu, rekli su dužnosnici.

U glavnom gradu Kijevu, gotovo 3000 nebodera je bilo bez grijanja u četvrtak nakon najnovijeg ruskog napada ranije ovog tjedna.

