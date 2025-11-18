Obavijesti

Zelenski otputovao u Tursku. Kremlj: Mi ne idemo tamo

Foto: Maxim Shemetov

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ranije je izjavio da će otputovati u srijedu u Tursku u pokušaju oživljavanja pregovora s Rusijom o okončanju rata

Ruski predstavnici neće sudjelovati u razgovorima o Ukrajini koji će se održati u srijedu u Turskoj, priopćio je Kremlj u utorak.

Turski izvor je rekao da će se američki posebni izaslanik Steve Witkoff pridružiti razgovorima.

"Ne, neće biti ruskih predstavnika sutra u Turskoj. Zasad se ti kontakti održavaju bez sudjelovanja Rusije", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin otvoren za konverzaciju sa SAD-om i Turskom o rezultatima razgovora.

Putinov posebni izaslanik Kiril Dmitrijev neće se pridružiti sastancima u Istanbulu, rekao je Reutersu u utorak izvor blizak Dmitrijevu.

"Dmitrijev je imao vrlo produktivne razgovore s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom od 24. do 26. listopada u Sjedinjenim Državama", dodao je izvor.

Turska, članica NATO-a koja održava srdačne odnose i s Rusijom i s Ukrajinom, glavno je mjesto za razgovore o okončanju rata od 2022., has been the main venue for talks on an end to the war since 2022.

Diplomacija je posljednih tjedana zastala, a američki predsjednik Donald Trump sankcionirao je prošlog mjeseca ruske naftne divove Lukoil i Rosnjeft kažnjavajući Moskvu zbog, kako kaže, odugovlačenja pregovora.

