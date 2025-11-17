Kremlj: Nadamo se novom sastanku Putina i Trumpa

Kremlj je u ponedjeljak rekao da se nada još jednom sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa čim potrebne pripreme budu dovršene. Putin i Trump su se posljednji put sastali u kolovozu na Aljasci, gdje su raspravljali o mogućem rješenju rata u Ukrajini.

Prošlog mjeseca su najavili planove za samit u Budimpešti, no Trump ga je nedugo potom otkazao, rekavši da mu se 'tajming' ne čini ispravnim.

Na pitanje je li Moskva propustila priliku i pod kojim bi uvjetima moglo doći do novog sastanka Putina i Trumpa, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je odgovorio novinarima da se u ovom trenutku ne može predvidjeti kada će biti ispunjeni ti uvjeti. "Iako smo, naravno, svi zainteresirani da do njih dođe što prije".

Kazao je da su se obje strane složile da su potrebne duboke pripreme kako bi sastanak bio produktivan.

"Dakle, čim te pripreme završe, a uvjeti za samit budu spremni, nadamo se da će se održati".

Najavljujući otkazivanje sastanka u Budimpešti, Trump je prošlog mjeseca ponovo izrazio frustriranost ruskim predsjednikom.

"Svaki put kada razgovaram s Vladimirom, imam dobre razgovore koji potom nikamo ne vode", kazao je.

Trump je sredinom listopada prvi u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini koje se tiču naftnih kompanija Rosneft i Lukoil.

Američki predsjednik je u nedjelju rekao da republikanci rade na prijedlogu zakona koji bi uveo sankcije svakoj zemlji koja posluje s Rusijom, za što je Peskov kazao da bi Moskva mogla jako loše primiti.

"Vidjet ćemo kako taj zakon bude napredovao i koje su pojedinosti. Mi bismo naravno zauzeli veoma negativan stav prema tome", rekao je Peskov.

Trump je već naglo podigao carine na uvoz robe iz Indije, a kao razlog naveo činjenicu da Indija kupuje rusku naftu, što je Moskva nazvala nezakonitim trgovinskim pritiskom.