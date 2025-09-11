Obavijesti

RUSKI DRONOVI U POLJSKOJ

Zelenski: Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALINA SMUTKO/REUTERS

Poljska je u srijedu uz potporu saveznika NATO-a oborila nekoliko dronova koji su upali u njezin zračni prostor...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u četvrtak saveznike Kijeva da dobro razmisle o svojim kapacitetima za protuzračnu obranu nakon upada dronova u poljski zračni prostor za koje Varšava tvrdi da su ruski. Govoreći u Kijevu uz finskog predsjednika Alexandera Stubba, Zelenski je rekao da je Ukrajina "otvorena i spremna" pružiti potporu savezničkim naporima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Poljska: Obitelj iz kuće oštećene ruskim dronom u Wyrykiju 07:46
Poljska: Obitelj iz kuće oštećene ruskim dronom u Wyrykiju | Video: 24sata/REUTERS

Ukrajina je odbila mnoge ruske zračne napade koristeći se ukrajinskim i stranim oružjem, od strojnica do naprednih projektila.

Zelenski je rekao da bi zemlje kao što je Poljska trebale razmotriti slične višeslojne pristupe jer su raketni sustavi poput američkog sustava Patriot previše skupi za korištenje protiv jeftinijih ruskih dronova.

"Nitko na svijetu nema dovoljno projektila za obaranje svih različitih vrsta dronova", rekao je.

Poljska je u srijedu uz potporu saveznika NATO-a oborila nekoliko dronova koji su upali u njezin zračni prostor. Poljski predsjednik Karol Nawrocki ocijenio je da je riječ o ruskoj provokaciji u cilju testiranja odgovora Poljske i NATO-a.

Zelenski je rekao da je Ukrajina, koja je razvila sofisticirani domaći pristup odbijanju ruskih napada, u poziciji da pomogne saveznicima u tome. Rekao je da je poljski premijer Donald Tusk već pristao poslati vojne predstavnike u Ukrajinu s tim ciljem.

Poljski vojni predstavnici bit će uvježbani za obaranje dronova, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem.

