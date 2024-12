Zelenski: Putin je lud i on to zna

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da ruski šef države Vladimir Putin nije pri sebi kada je predložio tehnološki duel između hipersoničnih raketa i ukrajinske protuzračne obrane.

“Osoba koja sjedi u Kremlju predložila je tehnološki duel, rekao je: mi ćemo gađati, primjerice Kijev, a oni neka se obrane sustavima za protuzračnu obranu”, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Bruxellesu gdje je razgovarao s čelnicima država članica EU-a.

“Mislite li da razumna osoba to može reći? On je lud i mislim da to zna”, dodao je ukrajinski predsjednik.

Kazao je da je Putin "najveći nacist u Europi, a traži denacifikaciju Ukrajine".

Odgovarajući na pitanje novinara o prijedlogu primirja mađarskog premijera Viktora Orbana, Zelenski je rekao da on nema mandat za to. “Uza svo poštovanje, mađarski premijer nema mandat za organiziranje pregovora, njegovi odnosi s Putinom su ‘pretopli’”, rekao je Zelenski.

Istaknuo je da se ništa ne može riješiti bez sudjelovanja Ukrajine i da njegova zemlja ne može živjeti sa zamrznutim konfliktom na svom teritoriju.

“Ljudi moraju znati što ih čeka nakon primirja, zato nam trebaju sigurnosna jamstva. Naravno da mi želimo mir, ali stabilan mir, a jasno je da Rusija to ne želi”, rekao je.

Kazao je i da Kijev neće produljiti ugovor o transportu ruskog plina preko Ukrajine.

“Nećemo im dati mogućnost da zarađuju dodatne milijarde na našoj krvi, životima naših građana”, rekao je ukrajinski predsjednik.

Zatražio je dodatnih 19 sustava protuzračne obrane radi zaštite elektroenergetskog sustava koji je stalna meta ruskih napada.

Ponovio je da za zaustavljanje Rusije potrebno jedinstvo unutar EU-a i jedinstvo EU-a i SAD-a.

Smatra da europska sigurnosna jamstva ne bi bila dovoljna.

“Čekamo na inauguraciju novog (američkog) predsjednika Donalda Trumpa i želimo započeti ozbiljan razgovore o zaustavljanju Putina. Mislim da Donald Trump i cijela Europska unija mogu to učiniti”, rekao je.

Na pitanje o mogućnosti da snizi dob za novačenje vojnika, što mu neki saveznici sugeriraju, Zelenski je rekao da broj vojnika jest važan, ali da oni ne mogu ništa ako nemaju dovoljno oružja. “Nemamo dovoljno oružja, imamo neopremljene brigade”, rekao je.