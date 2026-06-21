Obavijesti

News

Komentari 4
ALARMANTNE BROJKE

Zelenski: 'Rusi su u tjedan dana ispalili više od 4000 projektila, dronova i bombi na Ukrajinu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zelenski: 'Rusi su u tjedan dana ispalili više od 4000 projektila, dronova i bombi na Ukrajinu'
Foto: Piroschka Van De Wouw

Ovaj val napada uklapa se u upozorenja ukrajinskih dužnosnika o pripremi novih masovnih ruskih udara i promjeni strategije

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je alarmantne podatke o intenzitetu ruskih napada, navodeći da je u samo tjedan dana izvedeno više od četiri tisuće zračnih udara diljem zemlje. Dok ukrajinski gradovi trpe žestoka bombardiranja, Kijev upućuje hitan apel saveznicima, tražeći odlučniju akciju i pojačani pritisak na Moskvu kako bi se zaustavio rat.

U svojoj objavi na Telegramu, Zelenski je precizirao da je Rusija u proteklih tjedan dana gađala Ukrajinu s 2200 dronova, 1800 navođenih bombi i 87 projektila. Posebno je istaknuo da su Dnjepropetrovska, Harkivska, Odeska, Sumska, Donecka, Kirovohradska i Rivnenska oblast "pod vatrom", što svjedoči o širokom rasponu ruskih operacija.

NARUŠENI ODNOSI Ukrajinci se odriču poljskih odličja nakon što je ono oduzeto Zelenskom: 'To je poklon Rusiji'
Ukrajinci se odriču poljskih odličja nakon što je ono oduzeto Zelenskom: 'To je poklon Rusiji'

Ovaj val napada uklapa se u upozorenja ukrajinskih dužnosnika o pripremi novih masovnih ruskih udara i promjeni strategije. Vojni analitičari, naime, primjećuju kako Moskva sve više koristi složene, integrirane napade koji kombiniraju različite vrste projektila s velikim brojem dronova, s ciljem da se iscrpe i probiju ukrajinski sustavi protuzračne obrane. Takva taktika jer ruske kopnene snage ne uspijevaju postići značajniji napredak na bojištu.

U jeku pojačanih napada, prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Andrij Sibiga pozvao je ukrajinske saveznike da odmah djeluju i pojačaju pritisak na Rusiju. Prema njegovim riječima, prava strategija za prisiljavanje Putina da okonča rat jest "uskratiti mu kisik - vojno, ekonomski, politički i tehnološki".

SPOR OKO 2. SVJETSKOG RATA Zelenski: Vratio sam državno odličje poljskom predsjedniku
Zelenski: Vratio sam državno odličje poljskom predsjedniku

To, kako je pojasnio, podrazumijeva ne samo jačanje sankcija već i hitnu dostavu naprednih sustava protuzračne obrane koji su Ukrajini prijeko potrebni za zaštitu gradova i ključne infrastrukture.

Sibiga je naglasio kako Ukrajina već radi svoj dio posla napadima koje je opisao kao "sankcije dugog dometa", uz udare srednjeg dometa i ometanje logistike ruskih okupacijskih snaga, prenijela je državna novinska agencija Ukrinform.

*uz korištenje AI-ja
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Rusi raketirali civile u Zaporižju, najmanje pet ljudi je poginulo
NOVI ŽESTOKI UDAR

Rusi raketirali civile u Zaporižju, najmanje pet ljudi je poginulo

Oštećeno je 12 višekatnica, objekt socijalne službe, privatne kuće i automobili. Na jednoj od lokacija spasioci su iz ruševina izvukli ženu, pišu ukrajinski vatrogasci
Costa brani kontakt s Moskvom: 'EU mora slati poruke Rusiji...'
PODIJELJENO MIŠLJENJE

Costa brani kontakt s Moskvom: 'EU mora slati poruke Rusiji...'

Predsjednik Europskog vijeća brani diplomatske pokušaje otvaranja kanala prema Kremlju unatoč podijeljenim reakcijama u EU.
Zelenski: 'Ukrajina je praktički druga najjača vojska NATO-a'
'TREBAJU NAS'

Zelenski: 'Ukrajina je praktički druga najjača vojska NATO-a'

Ukrajinski predsjednik tvrdi da su ukrajinske oružane snage dokazale da mogu parirati ruskoj vojsci te poručuje da NATO “treba Ukrajinu”.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026