Zelenski: 'Rusi su u tjedan dana ispalili više od 4000 projektila, dronova i bombi na Ukrajinu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je alarmantne podatke o intenzitetu ruskih napada, navodeći da je u samo tjedan dana izvedeno više od četiri tisuće zračnih udara diljem zemlje. Dok ukrajinski gradovi trpe žestoka bombardiranja, Kijev upućuje hitan apel saveznicima, tražeći odlučniju akciju i pojačani pritisak na Moskvu kako bi se zaustavio rat.

U svojoj objavi na Telegramu, Zelenski je precizirao da je Rusija u proteklih tjedan dana gađala Ukrajinu s 2200 dronova, 1800 navođenih bombi i 87 projektila. Posebno je istaknuo da su Dnjepropetrovska, Harkivska, Odeska, Sumska, Donecka, Kirovohradska i Rivnenska oblast "pod vatrom", što svjedoči o širokom rasponu ruskih operacija.

Ovaj val napada uklapa se u upozorenja ukrajinskih dužnosnika o pripremi novih masovnih ruskih udara i promjeni strategije. Vojni analitičari, naime, primjećuju kako Moskva sve više koristi složene, integrirane napade koji kombiniraju različite vrste projektila s velikim brojem dronova, s ciljem da se iscrpe i probiju ukrajinski sustavi protuzračne obrane. Takva taktika jer ruske kopnene snage ne uspijevaju postići značajniji napredak na bojištu.

U jeku pojačanih napada, prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Andrij Sibiga pozvao je ukrajinske saveznike da odmah djeluju i pojačaju pritisak na Rusiju. Prema njegovim riječima, prava strategija za prisiljavanje Putina da okonča rat jest "uskratiti mu kisik - vojno, ekonomski, politički i tehnološki".

To, kako je pojasnio, podrazumijeva ne samo jačanje sankcija već i hitnu dostavu naprednih sustava protuzračne obrane koji su Ukrajini prijeko potrebni za zaštitu gradova i ključne infrastrukture.

Sibiga je naglasio kako Ukrajina već radi svoj dio posla napadima koje je opisao kao "sankcije dugog dometa", uz udare srednjeg dometa i ometanje logistike ruskih okupacijskih snaga, prenijela je državna novinska agencija Ukrinform.

*uz korištenje AI-ja