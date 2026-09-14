Zelenski spreman na dogovor s Putinom, ali ima jedan uvjet

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je Kijev spreman podržati prijedlog SAD-a o prekidu napada na energetska postrojenja, ali samo ako Washington može zajamčiti da je Moskva doista spremna okončati rat protiv Ukrajine. Zelenski je to poručio u svojem noćnom videoobraćanju nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da su se i Ukrajina i Rusija složile da neće napadati međusobne energetske ciljeve.

"Ako ovo može postati prvi korak prema smirivanju, korak prema okončanju ruskih udara na našu kritičnu infrastrukturu i naših uzvratnih udara, Ukrajina je spremna podržati smirivanje situacije", rekao je Zelenski.

"Dosad nitko nije vidio nikakvu stvarnu spremnost s ruske strane da privede rat kraju. Ali ako naši američki partneri mogu osigurati istinsku spremnost Rusije da okonča rat čiji je cilj uništavanje života, i to učine pošteno i na dugoročnoj osnovi, Ukrajina će poduzeti vlastite korake prema deeskalaciji."

U ratu koji traje već četiri i pol godine, Rusija je često napadala ukrajinska energetska postrojenja. Ukrajinska vojska već mjesecima pokreće vlastite napade na ruska industrijska postrojenja, posebice na rusku naftnu industriju.

Zelenski je ranije na društvenim mrežama objavio komentar koji je predstavljao demanti tvrdnje da je Ukrajina službeno podržala Trumpovu izjavu o postignutom dogovoru obiju strana o obustavi napada. Svaki sporazum mora biti "pouzdan, dugoročan i mora imati stvaran utjecaj na živote ljudi", rekao je.

Prethodno je Trump na društvenim mrežama ustvrdio da je dogovor već postignut: "Ukrajina je pristala da neće napadati ruske energetske ciljeve. Rusija je pristala učiniti isto!"