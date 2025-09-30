Obavijesti

News

Komentari 2
VIDEO OBRAĆANJE

Zelenski: Ukrajina vratila više od 170 četvornih km teritorija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski: Ukrajina vratila više od 170 četvornih km teritorija
Foto: Leon Neal/REUTERS

Ukrajina je u nedavnim protuofenzivama vratila više od 170 četvornih kilometara teritorija u blizini istočnog grada Dobropilja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak navečer

"S današnjim danom, naše su snage oslobodile više od 174 četvorna kilometra od početka operacije, a više od 194 četvorna kilometra očišćeno je od ruskih diverzantskih skupina", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Rekao je da su ruske snage u operaciji izgubile gotovo 3200 vojnika.

Zelenskij je priznao da se ukrajinske snage suočavaju s teškim uvjetima na nekoliko dijelova fronte, uključujući područje u blizini Kupjanska u pograničnoj regiji Harkiva i u okruzima između Donjecka i Dnjepropetrovska.

NE ODUSTAJU OD TERITORIJA U UKRAJINI Trump razljutio Kremlj: Rusija je medvjed, a ne papirnati tigar!
Trump razljutio Kremlj: Rusija je medvjed, a ne papirnati tigar!

Početkom kolovoza, ruske su snage neočekivano probile liniju fronta istočno od Dobropilja i napredovale gotovo 20 kilometara, no nakon što su raspoređene ukrajinske rezerve, djelomično su potisnute.

Ukrajinski vojni analitičari, međutim, prikazali su manje optimističnu sliku od vlade u Kijevu.

Ukrajina se brani od ruske invazije više od tri i pol godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Vladimir Putin tvrdi: Borimo se i pobjeđujemo u ratu u Ukrajini
'NAPORNO RADIMO'

Vladimir Putin tvrdi: Borimo se i pobjeđujemo u ratu u Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da ruske snage pobjeđuju u, kako je rekao, "pravednoj bitki" u Ukrajini
Moskva je sad laka meta: 'Te Tomahawke Amerikanci daju samo najbližim suradnicima'
MOGU NOSITI ATOMSKU bombu

Moskva je sad laka meta: 'Te Tomahawke Amerikanci daju samo najbližim suradnicima'

Slanje sustava Tomahawk Ukrajini bio bi američki presedan. Do sada su ga prodali samo bliskim partnerima jer je riječ o strateškom oružju, kaže vojni analitičar
Objavljen Putinov dekret. Pogledajte koliko Rusa ide u rat
NOVA MOBILIZACIJA

Objavljen Putinov dekret. Pogledajte koliko Rusa ide u rat

Moskva ima 1.320.000 ljudi u aktivnom sastavu i čak 2.000.000 u rezervi. Nedavno je Putin otkrio kako se u Ukrajini i oko nje nalazi oko 700.000 ruskih vojnika koji treću godinu sudjeluju u invaziji na Ukrajini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025