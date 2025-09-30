Zelenski: Ukrajina vratila više od 170 četvornih km teritorija

"S današnjim danom, naše su snage oslobodile više od 174 četvorna kilometra od početka operacije, a više od 194 četvorna kilometra očišćeno je od ruskih diverzantskih skupina", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Rekao je da su ruske snage u operaciji izgubile gotovo 3200 vojnika.

Zelenskij je priznao da se ukrajinske snage suočavaju s teškim uvjetima na nekoliko dijelova fronte, uključujući područje u blizini Kupjanska u pograničnoj regiji Harkiva i u okruzima između Donjecka i Dnjepropetrovska.

Početkom kolovoza, ruske su snage neočekivano probile liniju fronta istočno od Dobropilja i napredovale gotovo 20 kilometara, no nakon što su raspoređene ukrajinske rezerve, djelomično su potisnute.

Ukrajinski vojni analitičari, međutim, prikazali su manje optimističnu sliku od vlade u Kijevu.

Ukrajina se brani od ruske invazije više od tri i pol godine.