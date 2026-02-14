Obavijesti

News

DOBRE VIJESTI

Želite da i vaša zgrada ima lift? Grad Zagreb i država uskoro će sufinancirati 83% cijelog iznosa

Želite da i vaša zgrada ima lift? Grad Zagreb i država uskoro će sufinancirati 83% cijelog iznosa
Nacrtom Odluke Grad Zagreb će sufinancirati čak polovicu troška ugradnje, umjesto prvotno predviđenih 30 posto

Na inicijativu Kluba zastupnica i zastupnika Možemo! i Kluba zastupnika SDP-a, u javnom savjetovanju je nacrt prijedloga Odluke o sudjelovanju Grada Zagreba u sufinanciranju ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće višestambene zgrade.

Nacrtom Odluke Grad Zagreb će sufinancirati čak polovicu troška ugradnje, umjesto prvotno predviđenih 30 posto.

Procjenjuje se da je u Zagrebu oko 6700 višestambenih zgrada s tri ili više katova bez dizala, što svakodnevno ozbiljno narušava kvalitetu života osoba s invaliditetom, osoba smanjene pokretljivosti, roditelja s malom djecom i starijih sugrađana. Zagreb pritom ima visok udio starijeg stanovništva koje živi upravo u zgradama bez lifta. Dizalo je osnovni preduvjet da starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti uopće mogu izaći iz stana i samostalno doći do liječnika, trgovine ili javnih službi.

OBJAVILI I DOKUMENT TUŽBE Tomašević ne odustaje: Želi tužiti Vladu Ustavnom sudu zbog dočeka rukometaša!
Tomašević ne odustaje: Želi tužiti Vladu Ustavnom sudu zbog dočeka rukometaša!

Budući da država sufinancira ugradnju liftova s 33 posto, Grad Zagreb je podigao svoj udio na 50 posto kako bi iznos potreban za ugradnju dizala građanima odnosno suvlasnicima u zgradama u Zagrebu postao što dostupniji. To znači da suvlasnici zgrada bez lifta u Zagrebu mogu imati pokriveno čak 83 posto troška ugradnje kada se kombiniraju gradske i državne subvencije

Savjetovanje je otvoreno do 21. veljače 2026. Pozivaju se građani da se uključe i svoje prijedloge ili primjedbe na predloženi Nacrt ostave putem obrasca za internetsko savjetovanje, dostupnog ovdje.

