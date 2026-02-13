Tomašević ne odustaje: Želi tužiti Vladu Ustavnom sudu zbog dočeka rukometaša!

Grad Zagreb ide korak dalje u sporu s Vladom oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša 2. veljače. Gradonačelnik je u proceduru za sjednicu Gradske skupštine 24. veljače uputio prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu.

Tužba će, ako dobije zeleno svjetlo Skupštine, biti podnesena u Ustavni sud Republike Hrvatske, i to zbog postupanja Vlada Republike Hrvatske u vezi s organizacijom dočeka rukometaša na središnjem zagrebačkom trgu.

Grad smatra da je Vlada zaključkom od 2. veljače zadirala u djelokrug Grada Zagreba, preuzimajući organizaciju javnog okupljanja bez suglasnosti, odnosno dopuštenja grada. Time je, kako navode, prekršena samostalnost lokalne samouprave i načelo diobe vlasti.

Ustavni sud: Nema uvjeta za postupak

Cijela situacija dodatno se zakomplicirala nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske u petak objavio da 'nije ocijenio da postoje pretpostavke' za pokretanje postupka prema članku 104. Ustavnog zakona.

Postupak je 3. veljače zatražio predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP). On je od Suda tražio da se obrati javnosti i iznese ustavnopravno stajalište o, kako smatra, ograničavanju prava na lokalnu i područnu samoupravu.

No Sud je pojasnio da postupke iz odredbi na koje se Mišić pozvao ne pokreće na zahtjev, nego isključivo po vlastitoj ocjeni i to kada uoči ozbiljan, strukturalan i dugotrajan poremećaj u pravnom poretku.

Dodaju i da sporove o povredi ustavnih prava prvenstveno rješavaju kroz odluke donesene u postupcima pokrenutima na temelju ustavnih tužbi ili zahtjeva za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravnih akata.

Što se tiče izdavanja posebnih priopćenja i upozorenja, Sud navodi da tu ovlast ima samo u okviru nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, državnih referenduma i izbornih sporova.

Drugim riječima, Sud se nije odlučio samoinicijativno uključiti u ovaj spor. No, o eventualnoj ustavnoj tužbi Grada Zagreba, ako bude podnesena, morat će odlučiti.

Tekst prijedloga ustavne tužbe već je objavljen na web stranici Gradske skupštine pod dnevnim redom iduće sjednice. 24. veljače znat će se hoće li Zagreb i službeno krenuti u pravnu bitku s Vladom.