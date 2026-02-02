Željana Zovko izvjestiteljica EP-a za suradnju EU i Australije: 'Važno je jačati strateške veze'

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko imenovana je izvjestiteljicom Europskog parlamenta za izvješće o strateškim političkim odnosima s Australijom i potencijalu za daljnje produbljivanje suradnje u sve nestabilnijem međunarodnom poretku, priopćio je ured zastupnice u ponedjeljak.

Zovko je izrazila zadovoljstvo predstojećim radom na ovom izvješću, istaknuvši kako će kao stalna izvjestiteljica za odnose s Australijom i Novim Zelandom naglasiti stratešku dimenziju partnerstva s Australijom, osobito u kontekstu sigurnosti, obrane, trgovine, istraživanja te otpornosti globalnih lanaca opskrbe.

„U okolnostima u kojima se međunarodni odnosi mijenjaju iznimnom brzinom, Europska unija mora dodatno jačati veze s partnerima koji dijele naše vrijednosti i razumijevanje globalnih izazova. Australija je pritom jedan od ključnih strateških partnera“, istaknula je Zovko, članica Odbora EP-a za vanjske poslove (AFET), navodi se u priopćenju.

Posebno je naglasila stratešku važnost suradnje u području sirovina i energije. Australija raspolaže značajnim nalazištima kritičnih minerala, što je od ključnog značaja za otpornost europskih lanaca opskrbe. Postoji i snažan obostrani interes za jačanje energetske suradnje, osobito u području obnovljivih izvora energije i LNG-a.

Eurozastupnica je također podsjetila na važnu ulogu hrvatske zajednice u Australiji, koja desetljećima predstavlja snažnu poveznicu između dviju zemalja te daje vrijedan doprinos političkom, gospodarskom i društvenom životu australskog društva, uz istodobno očuvanje snažnih veza s Hrvatskom.

Zovko je u studenome je boravila u Melbourneu, gdje je sudjelovala na 5. godišnjem summitu Australia–New Zealand Croatian Women in Leadership te se susrela s brojnim predstavnicima hrvatske zajednice.

„Naša dijaspora u Australiji imala je iznimnu ulogu u gospodarskoj i kulturnoj izgradnji Hrvatske. Bila mi je osobita čast susresti se s mnogima od njih i osjetiti njihovu predanost, zajedništvo i snažnu povezanost s domovinom. U radu na predstojećem izvješću zalagat ću se za daljnje produbljenje već snažne suradnje između Europske unije i Australije“, zaključila je Zovko, stoji u priopćenju.