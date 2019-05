Željka Markić: Ljudima trebaju točne i znanstvene informacije

Svi moramo odabirati i donositi odluke u svom životu. Neke su teže, a neke lakše. Mislim da je cilj ovog hoda i mog osobnog angažmana, da informacije o tome da tom djetetu od osamnaestog dana kuca srce, da sa deset tjedana ima otisak prsta i da kod pobačaja osjeća bol, rekla je Željka Markić u subotu poslijepodne u emisiji RTL Danas.

- Informacije za koje su do prije dvije godine, kada je Hod započeo, su protivnici zaštite života od začeća tvrdili da je dijete hrpa stanica. Mi znamo da to nije istina - rekla je Markić.

Na pitanje koliko je ljudi bilo na nedjeljnom Hodu za život kojem su prisustvovali građani u Zagrebu, Splitu i Zadru, Markić kaže da je ovo najbrojniji hod, no da su procjene policije drugačije od procjene organizatora.

- Gledatelji mogu pogledati snimke i kadrove i mogu odlučiti žele li vjerovati svojim očima ili onome što im kaže ministar policije - rekla je.

'Ne kršimo izbornu šutnju'

Iako traje izborna šutnja zbog izbora za Europski parlament u nedjelju, Markić tvrdi da oni Hodom nju ne krše.

- On se organizira već tri godine i uvijek je u svibnju, treća ili četvrta subota. Nismo pomicali dan vezano za izbore. To da se inače događa u svibnju, a da se sada za parlamentarne izbore pomakne za dan predizborne šutnje u rujnu ili listopadu, onda bi se moglo o tome razgovarati. Osobno mislim da je izborna šutnja glupost, ne mislim da danas više ima ikakvog utjecaja, ali i u kontekstu pravednosti, mislim da je ovo bilo OK - rekla je.

Tvrdi i kako je cilj da život čovjeka "štiti od začeća do prirodne smrti" i pravo ljudi da imaju "točne informacije i što kaže znanost", a ne zabrana pobačaja.

'Žene idu na pobačaj zbog pritiska'

- Ja sam povlaštena jer sam studirala medicinu i sve sam to učila na embriologiji - rekla je. Tvrdi i kako čovjek ima pravo na život, a majke pravo na informacije i potporu. Dodala je i kako je 75 posto žena koje su imale pobačaj učinile to zbog ekonomskih problema ili zbog pritiska partnera, supruga ili okoline.

Na pitanje hoće li njihov pokret natjerati žene da ponovno pobacuju kod kuće, odnosno ilegalno, Markić je rekla da ju je "sram slušati koliko gluposti ima u medijima".

- Podaci svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da u državama u kojima je zaštićen život djeteta od začeća do prirodne smrti je stopa smrtnosti majke jednaka ili niža nego u državama gdje to nije slučaj. Tu ima puno ideologije, a malo činjenica. Nadam se da ćemo u vremenu kada se hod još više proširi po gradovima da ćemo ozbiljno, uz argumente i u miru, bez etiketiranja i napada, razgovarati o nečemu što je prevažno, a to je zaštita čovjeka - rekla je.