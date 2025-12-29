Obavijesti

News

Komentari 21
BOŽIĆ U BILICAMA

Željko Kerum izašao iz zatvora

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 3 min
Željko Kerum izašao iz zatvora
6
Split: Željko Kerum izašao iz zatvora | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na izlasku iz parkinga 2. prosinca udario je u auto, pa pobjegao s mjesta nesreće. Policiji se javio nekoliko dana nakon. Sud mu je ranije odbio žalbu...

Bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum izašao je u ponedjeljak ujutro iz zatvora nakon što je 2. prosinca ove godine izazvao lakšu prometnu nesreću.

Podsjetimo, izlazio je u popodne s parkinga pored Cornera, obiteljskog hotela na Mažuranićevom šetalištu, samo da bi s Audijem udario u bok Mazde kojom su glavnom ulicom prolazile dvije djevojke. Kerum je, kako je policija izvijestila danima kasnije, napustio mjesto nezgode te čak poslao poznanika da preuzme odgovornost, da tvrdi kako je on vozio Audi, ne Kerum.

ZATVORSKI JELOVNIK Francuska salata, riba, pečenje. Evo što će Kerum, Žalac i ekipa krkati za Badnjak i Božić
Francuska salata, riba, pečenje. Evo što će Kerum, Žalac i ekipa krkati za Badnjak i Božić

No, policija je već imala prilično dobre dokaze o vozaču pa su krenuli u potragu za Kerumom. Nisu ga naravno pronašli, javio im se u subotu da ima zdravstvenih problema i da će doći do postaje sutradan. Nije se pojavio u nedjelju nego u ponedjeljak, a onda je priveden na Prekršajni sud u Splitu.

Split: Željko Kerum izašao iz zatvora
Split: Željko Kerum izašao iz zatvora | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uz seriju prekršajnih prijava: izazivanje prometne nezgode (koja je istini za volju bila minorna, srećom djevojkama nije bilo ništa, a šteta je oko dvije tisuće eura) za što je dobio kaznu od 260 eura, za napuštanje mjesta nesreće je sankcioniran s 800 eura, dok je za treći prekršaj kažnjen s 15 dana zatvora - zbog pregršt bodova koje je sakupio ranije, vozačka dozvola mu je oduzeta te je sve do sredine 2026. godine uopće ne može ni vratiti, dakle vozio je dok mu je trajala zabrana odnosno dok nije imao vozačku dozvolu!

Split: Željko Kerum pored svog skupocjenog automobila Maybach, arhiva Split: Kerumov Ferrari 599 GTB mami pogled parkiran ispred zgrade Banovine
27
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Odveden je u ponedjeljak 15. prosinca na Bilice, a sutradan je na splitski sud stigla žalba, o kojoj je odlučivao Visoki prekršajni sud u Zagrebu. Odbio je žalbu, tako da Kerum ostaje u zatvoru do idućeg tjedna. Nota bene, policija je zatražila kažnjavanje od 60 dana zatvora za taj posljednji prekršaj..

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...
DESNICA U NEMOGUĆOJ MISIJI

Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...

Marko Perković Thompson na koncertu pozvao na legalno rušenje vlasti u Zagrebu, na izvanrednim ili redovnim izborima. Njegove poruke je podržao HDZ, ali u konstelaciji snaga, jedina opcija im ostaje referendum

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025