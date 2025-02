Željko Reiner: Kod uhićenja Antolić Vupore su razvidni dvostruki kriteriji oporbe

Član Predsjedništva HDZ-a Željko Reiner rekao je da su kod uhićenja SDP-ove saborske zastupnice Barbare Antolić Vupora "potpuno razvidni dvostruki kriteriji oporbe, posebice SDP-a" te istaknuo da je odgovornost za bilo kakva korupcijska ili kriminalna djela uvijek individualna.

"Meni se čini da su tu još jedanput, po ne znam koji puta, potpuno razvidni dvostruki kriteriji oporbe, posebice SDP-a", rekao je Reiner novinarima u srijedu, nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora, upitan o reakciji dijela oporbe i o njihovom problematiziranju 'tajminga' uhićenja Antolić Vupore.

USKOK i policija u utorak su u Varaždinu u velikoj antikorupcijskoj akciji uhitili više osoba, među njima i saborsku zastupnicu SDP-a Barbaru Antolić Vupora.

Reiner je kazao i da je odgovornost za bilo kakva korupcijska ili kriminalna djela uvijek individualna. "Onaj tko krade i koji je lopov za to treba odgovarati. Ne može za to odgovarati cijela stranka", rekao je. Smatra i kako bi bilo neprimjereno da HDZ sad koristi rječnik koji, kaže, "nažalost, upotrebljava oporba kada se radi o HDZ-u".

"Ni za koga nema amnestije, pa tako ni za članove oporbe, mada bi oni očito htjeli prikazati da je to drugačije nego kada su se neke stvari događale članovima HDZ-a", rekao je.

Reiner je napomenuo da 'tajming' uhićenja određuju nadležni organi koji su za to zaduženi i koji su neovisni od politike te da HDZ, za razliku od oporbe, neće proganjati one koji su optuženi ili one za koje čak i nije podignuta optužnica, ali su im ponekad, zbog raznih tvrdnji, koje su se kasnije pokazale netočnima, bili upropašteni i životi.

"Mi to ne radimo, to nije naš način", dodao je.

Ne postoje trzavice među koalicijskim partnerima

Reiner je, na novinarski upit, demantirao da postoje trzavice među koalicijskim partnerima.

"Ne znam otkud vam informacije da bi bile uopće ikakve trzavice sa koalicijskim partnerima. To nije točno. Sa koalicijskim partnerima uopće nismo u nikakvim trzavicama. Dapače, u potpunom smo suglasju s njima. To ste mogli vidjeti i iz jučerašnjeg glasovanja", rekao je.

Sabor je u utorak glasovima 76 zastupnika vladajuće većine izglasao Davida Vlajčića (DP) za novog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te potpredsjednika Vlade, a svog nasljednika podržao je i Josip Dabro, koji je ranije svoju podršku uvjetovao smjenom u Hrvatskim šumama.

Reiner je istaknuo da je koalicija "stabilna i čvrsta" te dodao da su glasovanje i izbori najbolji pokazatelj da li nešto funkcionira ili ne. "Sve te spekulacije, spinovi i sve želje oporbe da nešto ne bude u redu među vladajućom koalicijom, na njihovu žalost, nisu točne", rekao je.