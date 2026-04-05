TRAŽILI I SIGURNU PLOVIDBU

Zemlje Perzijskog zaljeva su Južnoj Koreji obećale stabilnu opskrbu naftom i plinom

Piše HINA,
Južnokorejski ministar financija Koo Yun-cheol sastao se u nedjelju sa veleposlanicima zemalja Perzijskog zaljeva kako bi osigurao opskrbu naftom te sigurnost korejskih brodova u blizini Hormuškog tjesnaca

Južnokorejski ministar zatražio je od veleposlanika Vijeća za suradnju u Zaljevu neprekidnu opskrbu naftom, ukapljenim prirodnim plinom i drugim ključnim resursima te sigurnu plovidbu korejskih brodova i posada u blizini vitalnog tjesnaca, navodi se u priopćenju.

Veleposlanici su Južnu Koreju svrstali među prioritetne zemlje te obećali da će osigurati stabilnu opskrbu.

Kao i druge azijske države, Južna Koreja uvelike se oslanja na uvoz energenata. Prije nego što su SAD i Izrael napale Iran 28. veljače, jedna petina svjetske nafte izvozila se preko Hormuškog tjesnaca. Međutim, Iran je od tada zatvorio taj plovni put, što je povećalo cijene i potaknulo strahove od globalne recesije.

Vijeće za suradnju u Zaljevu broji šest država članica, to su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Kuvajt, Oman i Bahrein.

