RAZGOVARAJU O MOGUĆNOSTIMA

J. Koreji veći dio nafte stiže kroz Hormuz. Sad naftu žele od Rusa

Piše HINA,
Foto: Francis Mascarenhas

Južna Koreja uvozi oko 70 posto sirove nafte i polovicu prerađene nafte kroz Hormuški tjesnac, prema južnokorejskim zakonodavcima i ministarstvu industrije

Južnokorejska vlada razgovara s tvrtkama o mogućnosti uvoza ruske nafte, priopćilo je seulsko ministarstvo industrije, dok nastoje osigurati opskrbu energijom usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Pitanje uvoza ruske nafte povezano je  s ublažavanjem ekonomskih sankcija Rusiji, priopćilo je ministarstvo u priopćenju.

Južna Koreja zaustavila je uvoz ruske sirove nafte od prosinca 2022. nakon invazije Moskve na Ukrajinu, prema podacima Korejske nacionalne naftne korporacije. Ruska sirova nafta činila je 5,6 posto južnokorejskog uvoza u 2021., navodi se u izvješću državnog think tanka Korejski institut za međunarodnu ekonomsku politiku.

Južna Koreja uvozi oko 70 posto sirove nafte i polovicu prerađene nafte kroz Hormuški tjesnac, prema južnokorejskim zakonodavcima i ministarstvu industrije.

Ministar financija Koo Yun-cheol rekao je u srijedu da će zemlja ograničiti izvoz nafte i privremeno označiti sirovinu kao stavku ekonomske sigurnosti u lancu opskrbe.

