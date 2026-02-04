Žena (79) ozlijeđena u eksploziji u kući u Varaždinu: Na plinskoj boci nije dobro zatvorila ventil

Žena (79) ozlijeđena je prilikom eksplozije u kući, do koje je došlo u utorak oko 10 sati u Varaždinskim Toplicama, kada je mijenjala plinsku bocu spojenu na plinski štednjak, a nije zavrnula sigurnosni čep. Zbog toga je došlo do ispuštanja plina u prostoriju, utvrdili su očevidom, piše PU varaždinska.

Uslijed kontakta smjese plina i zraka s otvornim plamenom peći na kruta goriva u kojoj je gorjela vatra, došlo je do zapaljenja eksplozivne smjese i do eksplozije. Zapalio se kuhinjski ormarić i pukao je strop u nekoliko prostorija, a došlo je i do drugih oštećenja na zidovima i tavanu kuće.

Žena je zadobila lakše opekline, a medicinska pomoć pružena joj je u Općoj bolnici Varaždin. Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice.

