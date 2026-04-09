NOVA PREVARA

Žena iz Kutjeva kliknula na lažni SMS o bankarstvu pa ostala bez nekoliko tisuća eura

Piše HINA,
Nakon što je otvorila poveznicu i unijela svoje podatke za bankarstvo, više nije mogla pristupiti aplikaciji...

Policija provodi kriminalističko istraživanje nakon što je 59-godišnjakinja s područja Kutjeva prijavila računalnu prijevaru kojom je oštećena za nekoliko tisuća eura, nakon primanja SMS poruke lažnog sadržaja, izvijestili su u četvrtak iz požeško-slavonske policije. Prema prijavi, žena je početkom travnja na mobitel zaprimila SMS poruku s nepoznatog broja u kojoj se navodi da joj istječe pristup digitalnom bankarstvu te da za nastavak korištenja treba otvoriti poveznicu iz poruke.

Nakon što je otvorila poveznicu i unijela svoje podatke za bankarstvo, više nije mogla pristupiti aplikaciji. Kontaktirala je službu za korisnike, gdje joj je potvrđeno da joj je s računa skinuto nekoliko tisuća eura.

Slijedi kriminalističko istraživanje, a policija navodi da će zaprimljenu kaznenu prijavu proslijediti nadležnom državnom odvjetništvu.

Građane ponovno upozoravaju na oprez, ističući da podatke o bankovnim karticama, PIN i CVV brojeve te osobne podatke ne smiju dijeliti s nepoznatim osobama. U slučaju sumnje na zlouporabu, potrebno je odmah obavijestiti banku i policiju na broj 192.

