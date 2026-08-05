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U SREDIŠTU GRADA

Žena izbola četiri muškarca u Londonu. Uhitila ju policija

Piše HINA,
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Žena izbola četiri muškarca u Londonu. Uhitila ju policija
Foto: Jaimi Joy
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Policija je objavila kako vjeruje da incident ima veze s mentalnom bolešću napadačice

Četvorica muškaraca izbodena su u srijedu u londonskoj četvrti Covent Garden, a jedna žena je uhićena, priopćila je policija. Žena u četrdesetima privedena je zbog posjedovanja oružja i napada, izvijestio je Sky News.

Covent Garden je popularna turistička četvrt u središtu grada.

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Napadnutima je pružena pomoć na mjestu događaja, a potom su prevezene u traumatološki centar nedaleko od središta grada, rekao je glasnogovornik londonske hitne pomoći.

Policija je objavila kako vjeruje da incident ima veze s mentalnom bolešću napadačice.

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