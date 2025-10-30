Obavijesti

Uhitili još petoricu zbog krađe nakita u Louvreu: Među njima je i jedan državljanin BiH?

Piše Veronika Miloševski,
Podsjetimo, tijekom vikenda su već uhićena dva muškaraca. Obojica muškaraca su "djelomično priznala" svoju umiješanost u pljačku

Francuska policija uhitila je još pet osoba, uključujući glavnog osumnjičenika, koje su povezane s krađom nakita iz muzeja Louvrea, piše Avaz.ba. Prema informacijama portala Istraga.ba, jedan državljanin BiH i nekoliko državljana zemalja zapadnog Balkana osumnjičeni su za sudjelovanje u pljački muzeja Louvre.

Za sada nje poznat njihov identitet, ali je, prema informacijama Istrage, osumnjičeni državljanin BiH je porijeklom iz istočne Hercegovine.

- Imali smo ga na oku -- rekla je Laure Beccuau o glavnom osumnjičeniku, dodajući da ništa od ukradenog nakita još nije pronađeno.

Podsjetimo, tijekom vikenda su već uhićena dva muškaraca. Obojica muškaraca su "djelomično priznala" svoju umiješanost u pljačku tijekom ispitivanja.

Prema njezinim riječima, DNK dokazi povezuju glavnog osumnjičenika s krađom, što sugerira da je bio dio četveročlane skupine.

- Što se tiče ostalih osoba u policijskom pritvoru, to su ljudi koji bi nam mogli dati informacije o tijeku događaja - rekla je Beccuau te dodala da je prerano davati dodatne detalje o osumnjičenicima.

Jedan od optuženih je državljanin Alžira (34) koji živi u Francuskoj od 2010. godine, navela je tužiteljica. On je uhićen na aerodromu  neposredno prije nego što je trebao odletjeti. Živio je u sjevernom predgrađu Pariza. Njegov DNK pronađen je na jednom od skutera kojima su pljačkaši pobjegli s mjesta zločina.

Drugi osumnjičeni (39) uhićen je u svom domu. On je policiji bio poznat po više krađa, a njegov DNK pronađen je na jednoj od staklenih vitrina u kojima je nakit bio izložen, kao i na predmetima koje su pljačkaši ostavili za sobom.

Beccuau je prethodno izjavila da ne isključuje mogućnost da je u krađu bila uključena veća kriminalna skupina, uključujući osobu koja je mogla naručiti krađu i biti njezin glavni organizator.

