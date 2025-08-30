Obavijesti

Žena ozlijeđena u naletu auta u Rijeci, policija traži svjedoke

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Nepoznati vozač osobnog vozila oborio je pješakinju dok je prelazila kolnik te se potom udaljio s mjesta događaja

Policija traži svjedoke nesreće koja se dogodila u petak oko 10,50 sati u Baštijanovoj ulici u Rijeci, javlja primorsko-goranska policija. U prometnoj nesreći teško je ozlijeđena pješakinja (83). Nepoznati vozač osobnog vozila, vozeći unatrag, oborio ju je dok je prelazila kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu te se potom udaljio s mjesta događaja, a da nije pomogao ozlijeđenoj niti obavijestio policiju.

Pješakinji je pružena liječnička pomoć i prevezena je u KBC Rijeka gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. Kako bi utvrdili sve točne činjenice i okolnosti ove prometne nesreće, iz policije pozivaju očevice nesreće da se osobno jave u Postaju prometne policije Rijeka na adresi Ciottina 25 ili putem telefona na broj 051/430-655, 335-521 i 192.

