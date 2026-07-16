Žena pala u šaht dok je šetala psa. Zagreb mora platiti odštetu

Općinski građanski sud u Zagrebu nepravomoćno je presudio da Grad Zagreb mora platiti odštetu ženi koja je tijekom šetnje psa upala u šaht na javnoj zelenoj površini na Trešnjevci.

Grad Zagreb mora platiti 2.790 eura odštete, zakonske zatezne kamate te 2.214,40 eura troškova parničnog postupka. Žena je tražila ukupno 2.890 eura, a sud je odbio 100 eura njezina zahtjeva, piše Index.

Sve se dogodilo u travnju 2022. kada je žena oko 10 sati šetala psa u Ulici Stjepana Romića, na livadi kod kućnog broja 12. U jednom trenutku upala je u šaht koji je, prema njezinim tvrdnjama, naizgled bio zatvoren.

Nije propala u dubinu šahta od oko dva metra jer se zadržala rukama, a pomogao joj je i ruksak koji je nosila na leđima. Propala je do razine pazuha, dok joj je ostatak tijela visio u šahtu. Svjedokinja koja je bila u blizini pomogla joj je da izađe i pozvala policiju.

Sudski vještak utvrdio je da je žena u padu zadobila natučenje lijevog koljena i lijeve potkoljenice, ogrebotine lijeve natkoljenice i potkoljenice te krvni podljev ispod lijevog koljena.

Na dan događaja pregledana je u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Sumnjalo se i na prijelom gornjeg dijela goljenične kosti, ali je CT to isključio.

Vještak je utvrdio da ozljede nisu ostavile trajne posljedice niti smanjenje životnih aktivnosti.

Grad Zagreb je tijekom postupka osporavao tužbu i odgovornost. Tvrdio je, među ostalim, da mjesto događaja nije javnoprometna površina predviđena za kretanje pješaka te da se žena ondje nije smjela kretati.

Grad je tvrdio i da je vlasnik vodomjernog okna, odnosno šahta, potrošač vode, a da zelenu površinu održava Zagrebački holding, Podružnica Zrinjevac.

Sud te argumente nije prihvatio.