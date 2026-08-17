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UHVAĆENA NA VELIKU GOSPU

Žena tjednima krala novac od milodara iz crkve u Dubrovniku

Piše HINA,
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Žena tjednima krala novac od milodara iz crkve u Dubrovniku
Foto: canva, ilustracija
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Neslužbeno se doznaje da je riječ o crkvi sv. Mihajla u dubrovačkom naselju Lapad.

Dubrovačka policija podnijela je u ponedjeljak kaznenu prijavu protiv 64-godišnjakinje koju sumnjiči da je od srpnja do blagdana Velike Gospe iz kutije za milodare u crkvi u Dubrovniku svakodnevno krala novac.

Neslužbeno se doznaje da je riječ o crkvi sv. Mihajla u dubrovačkom naselju Lapad.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 64-godišnja hrvatska državljanka 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, u poslijepodnevnim satima iz kutije za milodare izvlačila papirnate novčanice i otuđila ukupno 90 eura.

"Utvrđeno je i kako je osumnjičena na opisani način novac namijenjen za milodare svakodnevno otuđivala od srpnja ove godine. Zahvaljujemo građaninu koji je policiji pomogao u razrješenju ovog kaznenog djela", ističu iz policije.

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