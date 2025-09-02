Njeno beživotno tijelo je potom izvučeno iz vode i nije ju bilo moguće reanimirati. Prolaznici su obavijestili hitne službe
Žena zaronila kod pristaništa i nije isplivala: 'Krive su naočale'
Žena je poginula u Hamburgu nakon što je pokušala pronaći naočale koje su joj iz čamca pale u jezero Alster blizu pristaništa, rekla je policija u ponedjeljak.
Vjeruje se da je 57-godišnjakinja zaronila ispod mola kako bi ih potražila, no nije se vratila na površinu.
Njeno beživotno tijelo je potom izvučeno iz vode i nije ju bilo moguće reanimirati. Prolaznici su obavijestili hitne službe.
Također, dvojica muškaraca su nestala dok su plivala u vodama u Hamburgu u nepovezanim incidentima u nedjelju, prema vlastima.
Četrdesetogodišnji muškarac je skočio u rijeku Labu i brzo ga je odnijela struja, rekla je policija.
Drugi 46-godišnjak je plivao drugdje u gradu kada je odjednom nestao pod vodom, kazala je policija.
