TRAGEDIJA U NJEMAČKOJ

Žena zaronila kod pristaništa i nije isplivala: 'Krive su naočale'

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Njeno beživotno tijelo je potom izvučeno iz vode i nije ju bilo moguće reanimirati. Prolaznici su obavijestili hitne službe

Žena je poginula u Hamburgu nakon što je pokušala pronaći naočale koje su joj iz čamca pale u jezero Alster blizu pristaništa, rekla je policija u ponedjeljak.

Vjeruje se da je 57-godišnjakinja zaronila ispod mola kako bi ih potražila, no nije se vratila na površinu.

BRZO STIGAO DEMANTIJ... Starija Njemica se utopila na Pašmanu, policija demantirala objavu zastupnika Peternela...
Starija Njemica se utopila na Pašmanu, policija demantirala objavu zastupnika Peternela...

Također, dvojica muškaraca su nestala dok su plivala u vodama u Hamburgu u nepovezanim incidentima u nedjelju, prema vlastima.

Četrdesetogodišnji muškarac je skočio u rijeku Labu i brzo ga je odnijela struja, rekla je policija.

Drugi 46-godišnjak je plivao drugdje u gradu kada je odjednom nestao pod vodom, kazala je policija.

