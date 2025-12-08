Obavijesti

DOBILE ZABRANU PRILASKA

Žene prosjačile ispred crkve u Bjelovaru pa dobile zabranu prilaska. Oduzeli su im novac

Piše Iva Tomas,
Šibenik: Prosjak na šibenskoj tržnici | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Isti dan i na istoj lokaciji policija je zatekla i 57-godišnjakinju, koja je također zaustavljala prolaznike i tražila novac. S obzirom na to da kod sebe nije imala nikakav dokument kojim bi dokazala identitet, policija ju je privela

Policija je dvije žene (21 i 57) zatekla u prosjačenju ispred crkve u nedjelju u 8.55 sati u Bjelovaru. U dvorištu ispred ulaza 21-godišnjakinja je zaustavljala prolaznike i od njih tražila novac, kao i 57-godišnjakinja, koja uza se nije imala nikakve dokumente, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

U dvije odvojene intervencije, policija je prvo privela 21-godišnjakinju, koja je dobila osam dana zabrane posjećivanja prostora dvorišta i samostana u Bjelovaru. Sav novac koji je dobila prosjačenjem su joj oduzeli. Protiv nje slijedi optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Isti dan i na istoj lokaciji policija je zatekla i 57-godišnjakinju, koja je također zaustavljala prolaznike i tražila novac. S obzirom na to da kod sebe nije imala nikakav dokument kojim bi dokazala identitet, policija ju je privela. Utvrdili su da uopće nema važeću osobnu i da godinama boravi neprijavljeno, zbog čega su joj izdani obvezni prekršajni nalozi temeljem Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o prebivalištu.

Od nje su također oduzeli novac od prosjačenja i izrekli joj zabranu posjećivanja dvorišta i prostora ispred samostana sljedećih osam dana. Kao i protiv mlađe žene, slijedi optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira.

- Cilj ovakvog postupanja je zaštita javnog reda i mira te pružanje mogućnosti osobama u potrebi da ostvare svoja prava na zakonit i dostojanstven način. Upozoravamo kako je prosjačenje na javnim mjestima prekršaj te savjetuje osobama koje se odaju prosjačenju: da se suzdrže od takvog ponašanja i poštuju važeće zakone, da se obrate nadležnom Hrvatskom zavodu za socijalni rad radi ostvarivanja prava na socijalnu pomoć i drugih oblika potpore, da potraže pomoć u humanitarnim i vjerskim ustanovama te udrugama koje pružaju podršku osobama u potrebi - priopćila je policija.

