Dijani Banek Saž je nakon javnog istupa, gdje je, između ostalog, prozvala i šefa gradilišta Gorana Radića, noćas izgorio automobil ispred kuće.

Policija je nakon provedenog očevida utvrdila kako se radi o namjernom paležu.

- Obavljenim očevidom utvrđeno je da je požar najvjerojatnije namjerno izazvan otvorenim plamenom - objavila je Policijska uprava zagrebačka.

Podsjetimo, Dijana živi ni 100 metara zračne udaljenosti od žičare Sljeme i tvrdi da buka koju žičara proizvodi premašuje 50 decibela te da je cijela situacije postala nesnosna, a strah ju je da će biti i gore kada žičara proradi.

- Ponukana izjavama šefa gradilišta, gospodina Gorana Radića neki dan na televiziji, kada je rekao da je uživao voziti se u žičari i da ona nije glasna, htjela bih ga pozvati jedno jutro kada žičara krene raditi. Ujutro u 7 sati neka dođe u našu spavaću sobu gdje je izmjereno preko 50 decibela buke, što sigurno nije glasnoća koja je dozvoljena u naseljenom području. Čisto da vidi kako je živjeti tu i kako to zvuči - rekla je pa dodala.

- To je neprekinuta buka... Kada bi žičara krenula raditi, buka bi trajala od početka pa sve do kraja radnog vremena. Ma ne možete zamisliti. Zvuk je kao da se nalaziš u postrojenju žičare ili trafostanici, neprekinuta buka koja izjeda mozak. Jedva da možeš razgovarati. Mi smo baš mjerili... Radić je rekao da je buka od 50 do 61 decibela, a da je dozvoljeno 65 - kazala je Dijana ogorčeno za 24sata.