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UŽAS S PODRUČJA ZAGREBA

Ženina sestra (14) lažno ga je optužila za silovanje. U zatvoru bio 119 dana: 'To je bio pakao'

Piše 24sata,
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Ženina sestra (14) lažno ga je optužila za silovanje. U zatvoru bio 119 dana: 'To je bio pakao'
Foto: PU zagrebačka

Republici Hrvatskoj naloženo je da mu isplati oko 55.000 eura na ime naknade štete i troškova postupka nakon nepravomoćne presude

Zbog lažne optužbe za silovanje, muškarac (21) proveo je 119 dana u istražnom zatvoru u Zagrebu, javlja Danica.hr. Naime, njega je prijavila suprugina sestra (14), a nakon svega je ostao i bez posla. Prijava je bila lažna,a džava mu, prema nepravomoćnoj presudi, mora isplatiti štetu.

Mladić je u zatvoru završio sredinom studenog prošle godine pod sumnjom da je "uz primjenu sile izvršio spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina"

Pustili su ga na slobodu nakon što se otkrilo da je sve lažno prijavila maloljetna sestra njegove supruge. Nakon provedenog vještačenja nad maloljetnom djevojkom nalaz je pokazao da je njezin iskaz u potpunosti nevjerodostojan.

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Ipak, zbog 119 dana provedenih u zatvoru, mladić je tužio državu. U zatvoru je, kako je naveo, proživio pakao, dobio otkaz na poslu te pao u depresiju. Uz to propustio je i rođenje djeteta u prosincu.

Zbog svega što se dogodilo, s obitelji se odselio u Njemačku jer, kako navodi, više nije mogao ostati u malom mjestu gdje se svi poznaju.

Republici Hrvatskoj naloženo je da mu isplati oko 55.000 eura na ime naknade štete i troškova postupka. Ako presuda postane pravomoćna, na taj iznos bit će obračunate i zakonske zatezne kamate, pa bi se konačna cifra mogla popeti na otprilike 60.000 eura.

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Komentari 12
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