Ženinom ljubavniku smjestio klopku: Poslao mu vrući SMS, pa ga dočekao s pištoljem

“Što je j..!? Mislio si j.. moju ženu!? Sad ćeš se skinut, a onda nazovi svoju ženu i reci joj gdje si i zašto si tu!” - dio je tirade ljubomornog supruga, koji mu je na kraju i izbušio gume na autu

<p>Prave filmske scene odvijale su se prošlog vikenda u dolini Neretve. Iako je dosta elemenata podsjećalo na zaplet iz nekog od filmskih uradaka Quentina Tarantina, okončano je puno miroljubivije, bez žrtava i krvi do koljena. Jer razvoj događaja nije slutio na sretni završetak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI Filmske scene u dolini Neretve</strong></p><p>Još jedna osunčana subota u pitoresknom gradiću išla je svojim tijekom poput Neretve u čijim se vodama zrcalila lokalna prometnica pa obiteljska kuća, mjesto radnje naše priče. Drugi glavni junak pojavit će se na sceni nešto kasnije, priprema terena je bila ključna. A nju je maestralno odradio sredovječni suprug, nekad rukometaš kao i većina njegove generacije na ovom prostorima, danas mirni obiteljski čovjek.</p><p>No, korona već neko vrijeme traje, dosada i manjak društvenih aktivnosti traju, a kako su nam kazali neki od naših sugovornika dobro upoznatih sa situacijom, “besposlen mozak je đavolje igralište”. Tako je muž, recimo da ima 50 godina, već neko vrijeme sumnjao u vjernost nekoliko godina mlađe supruge.</p><h2>SMS je poslao sa ženinog mobitela</h2><p>Čini se i da je otprilike imao neku viziju tko bi mogao biti potencijalni ljubavnik supruge – no, htio je biti siguran pa je napravio “inspekciju” ženinog mobitela iskoristivši, kako se to fino kaže, njenu nepažnju. Poslao je SMS liku na kojeg je imao pik, inače vlasniku kafića iz jednog od obližnjih mjesta, a u poruci (sa supruginog broja dakle) mu je obećao nezaboravnu večer punu vrućeg seksa! </p><p> </p><p>Sve je postalo jasno nedugo potom, za dobar provod očigledno super-zainteresirani vlasnik lokala (inače također obiteljski čovjek), koju godinu stariji od “suparnika”, dojurio je do obiteljske kuće svoje “stare” ljubavi. Navodno su bili u vezi prije 20-ak godina, što je i bio okidač sumnje u vjernost.</p><p>Na njegov šok, dočekao ga je 50-godišnjak, naoružan pištoljem! Iako je sve bilo jasno vlasniku kafića, 50-godišnjak je, držeći ga na nišanu, istresao sve što ga je morilo: “Što je jeba..!? Mislio si jeb.. moju ženu!? Sad ćeš se skinut, a onda nazovi svoju ženu i reci joj gdje si i zašto si tu!” - dio je tirade upućene prema nesuđenom ljubavniku, kojeg je potom “domaćin” natjerao da popije prozirnu tekućinu. </p><p>Uvjerio ga je da je u pitanju cidokor! Da li od bezbojne tekućine ili od straha, pajdo se onesvijestio. “Spasili” su ga djelatnici Hitne službe pristigli na intervenciju jer ga je tako bez svijesti 50-godišnjak izbacio na ulicu. Kako se ustanovilo, ipak nije bio u pitanju otrov.</p><h2>Muž dobio zabranu prilaska ljubavniku</h2><p>Dok je ovaj dolazio sebi, (pre)sumnjičavi muž mu je izbušio gume na automobilu, valjda da prisnaži cijelu poruku. Kako se pak situacija razvijala u posljednjih tjedan dana, kako su supruge podnijele novonastalu situaciju, tek treba vidjeti. Onaj policijski dio je djelomično gotov: 50-godišnjak je prijavljen te pušten na slobodu uz mjeru opreza – ne smije se približavati žrtvi, dakle vlasniku kafića i glavnom “osumnjičenom” za ulogu ljubavnika. Službeno smo pak iz dubrovačke policije dobili odgovor “kako je u cijelom slučaju kriminalističko istraživanje u tijeku”.</p><p>Na pitanje zašto pak iz PU dubrovačko-neretvanske nisu izvijestili javnost o ovom prilično bizarnom događaju, dobili smo više nego zanimljiv odgovor. Nisu se naime u sjedištu policije u Dubrovniku vodili činjenicom da je ovakva priča miljama daleko od svakodnevne, nisu smatrali da bi javnost trebala biti informirana o potezanju oružja, kaznenim djelima protupravnog oduzimanja slobode, prijetnje, oštećenja tuđe stvari, da nabrojimo samo neka nedjela koja inspektori mogu staviti u prijavu. </p><p>Ne, ključna je činjenica bila da je riječ o - “obiteljskim stvarima” za koje su procijenili da “ne postoji opravdani medijski interes”. Što su dakle te “obiteljske” stvari mogle završiti tragedijom, nije puno zanimalo naše sugovornike iz policije.</p>