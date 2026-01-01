Obavijesti

News

Komentari 0
ODVEZLI JE U BOLNICU

Ženu (56) je udario šakom u glavu nasred ulice u Bjelovaru: 'Prigovorila mu zbog petardi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ženu (56) je udario šakom u glavu nasred ulice u Bjelovaru: 'Prigovorila mu zbog petardi'
ILUSTRACIJA | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta i pronalaska počinitelja, nakon čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog...

Tijekom novogodišnje noći, 1. siječnja 2026. godine, na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske zabilježena su dva odvojena događaja narušavanja javnog reda i mira, koji nisu bili povezani s organiziranim dočecima na otvorenom prostoru, javlja policija. 

PRELAZILA JE CESTU Austrijanka teško ozlijeđena u nesreći na sjeveru Hrvatske: Šetala je psa, auto je udario
Austrijanka teško ozlijeđena u nesreći na sjeveru Hrvatske: Šetala je psa, auto je udario

Kako navode, prvi događaj zabilježen je oko 00.10 sati u Bjelovaru, u Ulici Grgura Ninskog, na ulici ispred stambene zgrade. Tom je prilikom došlo do narušavanja javnog reda i mira na način da je nepoznata muška osoba fizički napala 56-godišnju ženu, udarivši je šakom u glavu, nakon što mu je prethodno prigovorila zbog bacanja pirotehničkih sredstava. Ozlijeđenoj ženi pružena je liječnička pomoć te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu "dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta i pronalaska počinitelja, nakon čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog.
 
Drugi događaj zabilježen je oko 03.20 sati u Daruvaru, na Trgu kralja Tomislava, ispred ugostiteljskog objekta. Javni red i mir narušavala su dvojica muškaraca u dobi od 38 i 41 godinu, na način da su vikali i galamili jedan na drugoga, nakon čega je 41-godišnjak više puta udario 38-godišnjaka po glavi i tijelu. U ovom događaju 38-godišnjak je zadobio vidljive ozljede, zbog čega je zatražio liječničku pomoć, a liječničkim pregledom utvrđeno je da je zadobio lakše tjelesne ozljede. Protiv obojice sudionika slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Raste broj poginulih, najmanje 47. Policija otkrila detalje užasa
VELIKA TRAGEDIJA

VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Raste broj poginulih, najmanje 47. Policija otkrila detalje užasa

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.
LUDA ATMOSFERA

400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.

Glazba, vatrometi i puni trgovi obilježili su doček Nove godine diljem zemlje. Zagreb je plesao uz Dubiozu, Dubrovnik uz Merlina, Split uz Baby Lasagnu, Rijeka uz hitove devedesetih, a Osijek uz Škoru. Do ranih jutarnjih sati ludovalo se i u Puli, Zadru, Šibeniku, Bjelovaru, Čakovcu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026