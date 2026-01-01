Ženu (56) je udario šakom u glavu nasred ulice u Bjelovaru: 'Prigovorila mu zbog petardi'

Tijekom novogodišnje noći, 1. siječnja 2026. godine, na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske zabilježena su dva odvojena događaja narušavanja javnog reda i mira, koji nisu bili povezani s organiziranim dočecima na otvorenom prostoru, javlja policija.

Kako navode, prvi događaj zabilježen je oko 00.10 sati u Bjelovaru, u Ulici Grgura Ninskog, na ulici ispred stambene zgrade. Tom je prilikom došlo do narušavanja javnog reda i mira na način da je nepoznata muška osoba fizički napala 56-godišnju ženu, udarivši je šakom u glavu, nakon što mu je prethodno prigovorila zbog bacanja pirotehničkih sredstava. Ozlijeđenoj ženi pružena je liječnička pomoć te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu "dr. Anđelko Višić" u Bjelovaru. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta i pronalaska počinitelja, nakon čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog.



Drugi događaj zabilježen je oko 03.20 sati u Daruvaru, na Trgu kralja Tomislava, ispred ugostiteljskog objekta. Javni red i mir narušavala su dvojica muškaraca u dobi od 38 i 41 godinu, na način da su vikali i galamili jedan na drugoga, nakon čega je 41-godišnjak više puta udario 38-godišnjaka po glavi i tijelu. U ovom događaju 38-godišnjak je zadobio vidljive ozljede, zbog čega je zatražio liječničku pomoć, a liječničkim pregledom utvrđeno je da je zadobio lakše tjelesne ozljede. Protiv obojice sudionika slijedi podnošenje optužnog prijedloga zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.