Ženu ne spašava kazna ubojici, nego njegov odgoj u djetinjstvu

Femicid nije ubojstvo žene koja se zatekla, primjerice, u pljački banke ili trgovine pa je žrtva oružane pljačke. To je ubojstvo žene zato što je žena, žene koja je, primjerice, odlučila izaći iz višegodišnjeg zlostavljačkog braka ili veze,

Lani je uvedeno kazneno djelo femicida, rodno uvjetovanog ubojstva (bliske) žene - partnerice, supruge, majke, kćeri, sestre, prijateljice, djelo koje se strože kažnjava, s deset godina zatvora, no unatoč tome, od siječnja naovamo, crna hrvatska statistika bilježi čak 18 takvih ubojstava. Očito je da postrožena kazna ubojicama nije utjerala strah u kosti pa rješenje, osim u strogoj kazni, treba tražiti negdje drugdje. U prevenciji.

