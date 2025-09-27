Ženu u Šibeniku usmrtila je signalna raketa? Gori oko 40 sekundi, koristi se na čamcima

Šibensku svadbu zavila je u crno večeras tragedija nakon koje je žena preminula u bolnici. Oko 19 sati u blizini katedrale sv. Jakova pogodila ju je pirotehnička raketa u glavu.

Hitno su je prevezli u bolnicu, ali nažalost je od zadobivenih ozljeda je umrla.

Žena je najvjerojatnije pogođena signalnom raketom s padobranom. Najčešće se koristi kao signalna raketa na brodovima, čamcima i slično.

Takve rakete u pravilu se ne koriste za ništa drugo, osim za signalizaciju. Vrijeme gorenja je oko 40 sekundi.

- Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje - navodi policija.

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.