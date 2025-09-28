Ženu usmrtila raketa na svadbi: 'Nije bilo pirotehnike kako inače bude, ali to malo je bilo kobno'

Ženu A. Đ. (34) koja je bila uzvanica na svadbi svog bratića, u subotu je oko 19 sati, u šibenskoj Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova, pogodila signalna raketa. Neoprezno ju je ispalio drugi uzvanik, 52-godišnji muškarac, koji je neslužbeno, stric od mladoženje i djelatnik pomorske policije. Svadba je stala. Žena je, kako su potvrdili svjedoci, ostala ležati u lokvi krvi. Odmah je stigla i Hitna pomoć, ali nesretnoj ženi koja bla iz Ražina kraj Šibenika, nije bilo spasa. Prevezli su je u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla. Pogođena je signalnom raketom Shuttle koja je sastavni dio opreme brodova za potrebe spašavanja na moru, a čiji je domet i do 300 metara. Vrijeme gorenja je oko 40 sekundi. Cijeli je slučaj potvrdila policija.

- Oko 19 sati u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova, prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave- rakete došlo je do ozljeđivanja ženske osobe, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku. Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje - objavila je šibenska policija.

Čekaju se rezultati pretresa i obdukcije

Osumnjičeni će, potvrdili su nam, dok traje kriminalističko istraživanje biti zadržan u policijskim prostorijama. Sve se još istražuje i čekaju se rezultati pretresa, ali i obdukcije preminule žene.

Dok je trajao policijski očevid svatovi su nijemo gledali i nisu mogli vjerovati što se dogodilo.

- Bilo je čudno, svi su bili u stanju šoka jer nitko nije mogao niti pomisliti da bi se nešto ovako tragično moglo dogoditi. Ozračje nakon tragedije je bila užasno, što je jasno, ali baš zloslutno i nadrealno - ispričao je uzvanik na svadbi.

Brzo se pročulo da je raketa ispaljena u pod, odbila se i pogodila nesretnu ženu u glavu, dok neki drugi svjedoci tvrde da nije bilo odbijanja o pod, već da je nesretnu ženu raketa pogodila ravno u glavu.

'Nije ni njemu lako'

- Neki od svjedoka su rekli da ju je signalna raketa pogodila u glavu, ali koliko sam čuo, u nekoj čudnoj putanji ju je navodno pogodila u vrat. Nije lako ni tom čovjeku koji ju je ispalio. Ne znam je li je koristio na vlastitu inicijativu ili na nagovor nekog drugog tko je donio rakete tamo i podijelio pojedincima - rekao je za Jutarnji list poznanik preminule žene.

I ostali gosti su u šoku. Šibenik je zavijen u crno.

- Svašta se uvijek može dogoditi, ali na ovom svadbenom piru koji se nije ni održao čak nije bilo previše pirotehnike kako to obično biva. Ali, užas je ovo, da je netko izgubio život na svadbi - kaže svjedok za 24sata. Nažalost, dovoljan je samo jedan potez da se iz slavlja sve premetne u tragediju. U šoku su i liječnici koji su se borili za život preminule žene.

- Poziv je Hitna služba dobila u ranim večernjim satima i odmah se po izlasku na intervenciju ustanovilo da se radi o teškim tjelesnim ozljedama. Već tada nije bila pri svijesti, a svi liječnici kao i medicinske sestre su učinili sve što se moglo da joj se život spasi. Borba je trajala sat vremena, no unatoč svim naporima ishod je bio smrt. Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede, ali, što se točno dogodilo, konačan sud će dati obducent, rekla je Ivana Skorić, ravnateljica Opće bolnice Šibenik.

'Država treba zabraniti pirotehniku'

Vijest o tragediji se brzo proširila Šibenikom.

- Čuo sam tu strašnu vijesti u šoku sam, izvan sebe. Ne mogu ništa reći u ime nadbiskupije, ali po meni bi država ovo trebala zabraniti sva pirotehnička sredstva jer kako inače djelovati - kazao je don Oleg Petrović, voditelj Biskupijskog arhiva Šibenik.

Restoran u kojem se trebalo slaviti do jutarnjih sati, ostao je prazan.

- Da, trebali su doći tu kod nas na proslavu, ali eto, dogodila se nažalost ta strašna tragedija i jako nam je žao zbog toga. Znamo da je preminula žena bila jedna od uzvanica na svadbi. Same mladence ne poznajemo osobno. Svima izražavamo sućut - rekli su u šibenskom restoranu Atrium u naselju Lozovac.

Policija još jednom apelira da se ne koristi pirotehnika, pogotovo ne u mjestima na kojima ima mnogo ljudi. Umjesto svadbene povorke, plesa i radosti, trenutak nesmotrenosti pretvorio je jedan od najvažnijih događaja u životu u tragediju. Uzvanica koja je došla ispratiti mladence u novi život, kući u Ražine se neće vratiti, i to sve zbog običaja u kojem se stvara mnogo buke pucnjavom, ispaljivanjem raketa, paljenja baklji.

Svadba i signalne rakete ne idu skupa

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je jučer, komentirajući slučaj iz Šibenika, da svadba, pirotehnika i signalne rakete ne idu zajedno.

- Radi se o teškoj zlouporabi i kršenju zakona, ovaj put od odrasle osobe koja je potpuno neovlašteno, upotrijebila sredstvo koje ima dozvolu, ali uz strogo određene svrhe da bude korišteno, s to je signalna raketa koja, pogotovo na moru i u nekim drugim situacijama spašava živote, tako da je dovela do smrtne posljedice - rekao je Božinović. Izvijestio je da je zbog toga osoba uhićena.

- Bit će podnesena kaznena prijava, s kvalifikacijom vezanom za izazivanje tragedije općeopasnom radnjom sa smrtnom posljedicom, što su djela koja mogu značiti i zatvorsku kaznu do 15 godina, ali to treba prepusti pravosudnim tijelima - rekao je ministar.

Sličan slučaj u isto vrijeme u Makarskoj

Samo sat vremena prije nego je u Šibeniku došlo do tragedije u kojoj je poginula žena, u Makarskoj je nakon aktiviranja signalne rakete teško ozlijeđena žena. A kako doznajemo neslužbeno, radi se o 30-godišnjakinji. Uzvanik (34) iz svatova aktivirao je najvjerojatnije signalnu raketu na Kačićevu trgu ispred katedrale. Ona je ozlijedila ženu koja je zatražila pomoć u Domu zdravlja Makarska. Oni su i obavijestili policiju koja je izašla na teren. U splitskom KBC su rekli kako žena iz Makarske nije životno ugrožena.

- U KBC Split zaprimljena je pacijentica (30) s teškom ozljedom u području abdomena, ali nije životno ugrožena - rekli su u splitskom KBC-u.