Evo tko smije kupiti signalnu raketu kakva je usmrtila ženu na vjenčanju u Šibeniku

Dvije, najvjerojatnije, signalne rakete ispaljene jučer na dvije svadbe u Šibeniku i Makarskoj jednu su svečanost zavile u crno, a i na drugoj su izazvale neželjene posljedice. Žena u Šibeniku, koju je oko 19 sati u blizini katedrale sv. Jakova pogodila pirotehnička raketa, nažalost je preminula.

- Naišao sam oko 19:30, sve je već bilo ograđeno policijskom trakom, taman je Hitna otišla... Vidjela se velika lokva krvi, razbacane stolice, kao da je bila tučnjava, no tek kasnije sam od jedne gospođe saznao da je navodno riječ o svjetlosnom bacaču/pištolju te da je pogođena... Mladenka je još bila tamo, sve je bilo nekako tiho, gosti su se razilazili, svadbe vjerojatno više nije niti bilo… - kazao nam je čitatelj koji se zatekao kod katedrale u Šibeniku neposredno nakon nesretnog događaja.

Sat vremena ranije sličan događaj zabilježila je i PU splitsko-dalmatinska, no u Makarskoj. Također ispred katedrale tijekom vjenčanja netko je najvjerojatnije aktivirao signalnu raketu koja je ozlijedila gošću na vjenčanju. Završila je u bolnici s teškim ozljedama, a počinitelja traži policija.

Signalna raketa s padobranom, za koju se neslužbeno spominje da je najvjerojatnije ispaljena, spada u brodsku pirotehniku odnosno signalizaciju P1 kategorije. U Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja kojim je regulirana i upotreba pirotehničkim sredstava, navodi se da je nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana.

Njezina kupnja i uporaba dozvoljena je tijekom cijele godine, no osobama koje su prilikom kupnje dužne priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti za koju takvo sredstvo kupuju (npr. za plovila). Evo što kaže Zakon:

Nabava, prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3, T1 i P1 koja će se koristiti za potrebe spašavanja ljudi i životinja te u cestovnom, željezničkom, pomorskom i zračnom te prometu u unutarnjim vodama, kao i u kazalištima, raketnom modelarstvu, poljoprivredi i sličnim djelatnostima dozvoljena je tijekom cijele godine pravnim osobama, obrtnicima i udrugama koje su prilikom kupnje dužne priložiti dokaz o obavljanju djelatnosti za čije je obavljanje predviđena uporaba pirotehničkih sredstava ili dokaz o posjedovanju plovila za kupnju pirotehničkih sredstava kategorije P1.

Znači njezina je zakonska namjena sasvim drugačija i ona predstavlja obveznu opremu za spašavanje na brodovima, uz baklje i dimne signale. U istu P1 kategoriju spadaju i pirotehnička sredstva koja se koriste u poljoprivredi, avionskom prometu i sličnim djelatnostima, a služe za rastjerivanje ptica.

Vezano uz ostalu pirotehniku, jedino se kategorija F1 može koristiti tijekom cijele godine i mogu je kupiti stariji od 14 godina. Tu su razne prskalice, obične bengalke, koje daju svjetlosni i dimni efekt u crvenoj boji.

Nešto jača pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (osim petardi i redenika iz Kategorije F3) mogu se prodavati samo od 15. prosinca do 01. siječnja u prodavaonicama pirotehničkih sredstava ili prodavaonicama oružja i streljiva osobama starijim od 18 godina. Uporaba tih sredstava dozvoljena je onima starijim od 18 godina u razdoblju od 27. prosinca do 01. siječnja, dakle samo nakon Božića i oko Nove Godine.

Postoji još scenska pirotehnika koja se uglavnom koristi u kazalištima i koja može biti T1 (slabiji svjetlosni i zvučni efekti) i T2 kategorije. Zakon navodi da pirotehnička sredstva Kategorije F2, F3, scensku pirotehniku (T1) i brodsku signalizaciju (P1) nije dozvoljeno koristiti u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana poput svadbi.

Građanima nije dozvoljena nabava niti uporaba petardi i redenika.

Vatromet na svadbi da, ali...

Za dodatna pojašnjenja raspitali smo kod se "insajdera" koji je upućen u zakonsku regulativu korištenja pirotehnike i eksplozivnih tvrdi. Prije svega, napominje, ovo što se spominje da je ispaljeno u Šibeniku i Makarskoj spada u obveznu opremu za brodove.

- Dakle, ako imate brod morate imati na brodu takvu signalnu raketu zbog poziva u pomoć, to se mijenja svake tri godine. Ne bi se smjelo koristiti u druge svrhe. To je oprema koju trebate imati za 'ne daj Bože'. Ne bi trebali ni navijači na utakmicama upotrebljavati signalne baklje, prodavača će u dućanu kazniti ako proda nekome tko nema dozvolu za brod. To je isto brodska signalizacija, kao i dimovi, tri vrste koje morate imati na brodu - kaže naš sugovornik.

Dodaje da postoje svadbeni vatrometi, no to nema veze s ovim što je ispaljeno.

- Može biti svadbeni vatromet, no zavisi od lokacije, ne može na svim lokacijama i mora se prijaviti MUP-u. Vatromet, kao i svugdje, daje se zahtjev, treba biti lokacija, treba imati suglasnosti i onda taj vatromet, naravno, rade ovlaštene osobe. Dakle, može biti i za svadbe ako postoji mogućnost - pojašnjava.

Tvrdi da se kod nas stalno radi neka fama. U drugim zemljama, nastavlja, normalno se puca veliki vatromet, u Njemačkoj, Kanadi. Čak se zatvori pola grada, a vatromet traje po pola sata.

Smatra da rješenje nije u zabranama nego u edukaciji.

- Petarde su već davno zabranjene. Mogu oni sad zabraniti sve, ali i dalje se sve ilegalno naručuje putem interneta. Misle da ljudi neće pucati ako nešto zabrane, no samo će cvasti crno tržište i nikakve kontrole neće biti. Umjesto da postoji edukacija. Recimo kad su zabranili petarde ljudi su počeli naručivati preko interneta, među njima i 'klinci' ogromne petarde, puno jače nego što su se mogle kupiti u trgovinama s pirotehničkim proizvodima. Znači, kad ih se zabranilo ljudi su se okrenuli alternativnim izvorima i onda više nema kontrole. Nitko ne pita koliko su te petarde koje naručuju jake niti ih pitaju koliko imaju godina - zaključuje naš sugovornik.