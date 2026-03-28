Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON OLUJE

ZET popravio štetu: Tramvaji ponovno voze Maksimirskom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ZET popravio štetu: Tramvaji ponovno voze Maksimirskom
Zagreb: Tramvaji ni danas ne voze Maksimirskom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Linije 4, 7, 11 i 12 vraćene u redovan promet, autobusi povučeni nakon popravka oštećenja na vodovima

Tramvajski promet Maksimirskom cestom u subotu je uspostavljen nakon jakog olujnog nevremena koje je u noći na petak oštetilo električne vodove pa su umjesto tramvaja središte i istočni dio Zagreba, od okretišta u Maksimiru, povezivali autobusi, izvijestila je lokalna vlast. Tramvajske linije 4, 7, 11 i 12 od 12.36 sati prometuju redovito Maksimirskom cestom u oba smjera. Radnici ZET-a prije roka su završili radove popravka oštećenih tramvajskih vodova, izvijestio je grad na službenom facebook profilu.

Dodaju da su autobusi koji su vozili umjesto tramvaja povučeni iz prometa.

VIDEO Vozač busa i putnici u Maksimiru uklanjali stablo, u Gračanima blokirana pruga

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet ranije je u subotu izjavio da su zbog snažnog nevremena, s olujnim udarima vjetra, koje je pogodilo Zagreb gradske službe odradile stotine intervencija, nije bilo teže ozlijeđenih, a šteta na infrastrukturi i zelenim površinama tek se zbraja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026