OD 7 DO 19 SATI

ZET: U subotu obustava prometa između Trga bana Jelačića i Glavnog kolodvora

Piše HINA,
ZET: U subotu obustava prometa između Trga bana Jelačića i Glavnog kolodvora
Zbog polaganja energetskog kabela u subotu od 7 do 19 sati bit će obustavljen tramvajski promet između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora te će tramvajske linije 6 i 13 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera, priopćili su iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

Linija 6 prometovat će na relaciji Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Jurišićeva – Trg žrtava fašizma – Ulica kneza Mislava – Branimirova – Držićeva – Savski gaj.

Linija 13 prometovat će na relaciji Kvaternikov trg – Zvonimirova – Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Vodnikova – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Žitnjak.

Zbog radova na Trgu svetog Marka, kod Ulice Đure Basarička, u subotu od 7 do 22.15 sati autobusna linija 150  koja vozi na relaciji Tuškanac garaža – Gornji grad – Trg bana Josipa Jelačića prometovat će izmijenjenom trasom, priopćio je ZET.

Autobusi će voziti na relaciji Trg bana Josipa Jelačića – Ulica Pavla Radića – Ilirski trg.

Izvan funkcije bit će stajališta Muzej grada Zagreba, Markov trg, Katarinin trg i Habdelićeva te početno-krajnje stajalište Tuškanac garaža.

Polasci s Trga bana Josipa Jelačića ostvarivat će se prema redovnom voznom redu, a autobus se na Ilirskom trgu neće zadržavati, dodaje se.

