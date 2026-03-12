ZET traži vozače, plaća oko 2000 eura: 'Bila sam policajka 14 godina, sad vozim autobus'

Zbog manja radne snage zagrebački ZET traži nove vozače autobusa, piše HRT. Sada prvi put kandidatima odmah u cijelosti pokrivaju troškove prekvalifikacije. Svoje iskustvo o tom poslu podijelila je bivša policajka, sada vozačica gradskog autobusa.

Magdalena Andrić sada već nekoliko mjeseci vozi autobus ZET-a. Volan policijskog automobila zamijenila je onim velikog gradskog autobusa i to nakon što se prijavila na prošlogodišnji natječaj.

- Radila sam 14 godina u MUP-u kao policijski službenik i došla sam tu prije par mjeseci. Odlučila sam se zbog plaće, zbog uvjeta, zbog blizine, smjena, ispričala je.

Kako bi privukli još takvih kandidata, u ZET-u su odlučili dodatno poboljšati uvjete. Dok su prošle godine kandidati sami plaćali prekvalifikaciju uz naknadni povrat novca, ove se godine prvi put svi troškovi pokrivaju odmah.

- Tražimo 100 kandidata. Uvjeti su minimalna dob od 24 godine i posjedovanje vozačke dozvole B ili C kategorije. Iskustvo nije potrebno, naravno zdravstvena sposobnost jest. Ovo je jedinstvena prilika jer ima dio kandidata kojima je izazovno pokriti troškove prekvalifikacije i osposobljavanja, objasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Snažan motiv svakako su i primanja. Prosječna plaća vozača ZET-a u siječnju ove godine, s neoporezivim dodacima, iznosila je 1954 eura. Iako je posao iznimno odgovoran jer zahtijeva maksimalnu koncentraciju zbog prometa i sigurnosti putnika, donosi i brojne simpatične situacije.

- Zanimljivosti su to što nas vide žene za volanom, pogotovo stariji ljudi, oni su oduševljeni, istaknula je Magdalena.

Novi vozači trebali bi ublažiti i stare boljke javnog prijevoza. Iako je kašnjenja sve manje, građani su i dalje oprezni u ocjenama.

- Kako kada... čini mi se da su se malo popravili, ali i dalje zna biti kašnjenja, rekla je jedna građanka.

Ipak, u ZET-u su optimistični jer se pokazalo da ovakvi natječaji uspješno rješavaju manjak radne snage.

- Samo od prošle godine do danas, na temelju takvog poziva gdje smo im financirali osposobljavanje i prekvalifikaciju, zaposleno je preko 100 vozača, naveo je glasnogovornik ZET-a.

Svi zainteresirani imaju vremena za prijavu do 13. ožujka. Budući da osposobljavanje traje oko šest mjeseci, nova generacija vozačica i vozača na zagrebačkim bi se ulicama trebala vidjeti već ove jeseni.