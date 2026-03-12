Obavijesti

News

Komentari 2
PLAĆAJU I PREKVALIFIKACIJU

ZET traži vozače, plaća oko 2000 eura: 'Bila sam policajka 14 godina, sad vozim autobus'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HRT

Zbog manja radne snage zagrebački ZET traži nove vozače autobusa. Svi zainteresirani imaju vremena za prijavu do 13. ožujka

Zbog manja radne snage zagrebački ZET traži nove vozače autobusa, piše HRT. Sada prvi put kandidatima odmah u cijelosti pokrivaju troškove prekvalifikacije. Svoje iskustvo o tom poslu podijelila je bivša policajka, sada vozačica gradskog autobusa.

Magdalena Andrić sada već nekoliko mjeseci vozi autobus ZET-a. Volan policijskog automobila zamijenila je onim velikog gradskog autobusa i to nakon što se prijavila na prošlogodišnji natječaj.

- Radila sam 14 godina u MUP-u kao policijski službenik i došla sam tu prije par mjeseci. Odlučila sam se zbog plaće, zbog uvjeta, zbog blizine, smjena, ispričala je.

Kako bi privukli još takvih kandidata, u ZET-u su odlučili dodatno poboljšati uvjete. Dok su prošle godine kandidati sami plaćali prekvalifikaciju uz naknadni povrat novca, ove se godine prvi put svi troškovi pokrivaju odmah.

- Tražimo 100 kandidata. Uvjeti su minimalna dob od 24 godine i posjedovanje vozačke dozvole B ili C kategorije. Iskustvo nije potrebno, naravno zdravstvena sposobnost jest. Ovo je jedinstvena prilika jer ima dio kandidata kojima je izazovno pokriti troškove prekvalifikacije i osposobljavanja, objasnio je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Snažan motiv svakako su i primanja. Prosječna plaća vozača ZET-a u siječnju ove godine, s neoporezivim dodacima, iznosila je 1954 eura. Iako je posao iznimno odgovoran jer zahtijeva maksimalnu koncentraciju zbog prometa i sigurnosti putnika, donosi i brojne simpatične situacije.

- Zanimljivosti su to što nas vide žene za volanom, pogotovo stariji ljudi, oni su oduševljeni, istaknula je Magdalena.

Novi vozači trebali bi ublažiti i stare boljke javnog prijevoza. Iako je kašnjenja sve manje, građani su i dalje oprezni u ocjenama.

- Kako kada... čini mi se da su se malo popravili, ali i dalje zna biti kašnjenja, rekla je jedna građanka.

Ipak, u ZET-u su optimistični jer se pokazalo da ovakvi natječaji uspješno rješavaju manjak radne snage.

- Samo od prošle godine do danas, na temelju takvog poziva gdje smo im financirali osposobljavanje i prekvalifikaciju, zaposleno je preko 100 vozača, naveo je glasnogovornik ZET-a.

Svi zainteresirani imaju vremena za prijavu do 13. ožujka. Budući da osposobljavanje traje oko šest mjeseci, nova generacija vozačica i vozača na zagrebačkim bi se ulicama trebala vidjeti već ove jeseni.

