TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Autom ’pokupio’ mopedista u Križevcima prilikom skretanja

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ilustracija, Duško Jaramaz/Pixsell

Vađenjem krvi vozaču auta utvrdili su da nije bio pod utjecajem alkohola. Također, uzorke krvi i urina uzeli su i vozaču mopeda

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak u Križevcima oko 17:40, kada su se sudarili automobil i moped križevačkih registracija. Vozač mopeda teško je ozlijeđen, piše koprivničko-križevačka policija.

Prilikom skretanja, vozač (21) automobila nije propustio moped koji je išao iz suprotnog smjera. Tada su se sudarili, a vozač (21) mopeda je pao na cestu.

Mopedist je teško ozlijeđen, a prevezli su ga u Kliničku bolnicu Dubrava. Vađenjem krvi vozaču auta utvrdili su da nije bio pod utjecajem alkohola. Također, uzorke krvi i urina uzeli su i vozaču mopeda.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

