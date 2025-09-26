Obavijesti

Zgrabi Oranž i dobivaš Avenue Mall karticu te kupone za Teorem, Pevex i Gruntek!

Uz godišnju pretplatu u pola cijene dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, 50 bodova na Avenue Mall loyalty klub kartici, kupone od 40 € za Teorem, 59 € za Gruntek, 20 € za Pevex i preko 300 € ukupne vrijednosti kupona za različite proizvode i usluge

Aktiviraj godišnju pretplatu za 12 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Ova posebna ponuda donosi ti više od same pretplate: uz kupljenu ulaznicu za Oktobeerfest drugu dobivaš gratis, 50 bodova na Avenue Mall Loyalty Club kartici, kupone od 59 € za Gruntek, 20 € za Pevex te ostale kupone ukupne vrijednosti 331 € za različite proizvode i usluge, kao i praktično sjenilo za automobil.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 331 €:

🎁 50 bodova na Avenue Mall Loyalty Club kartici
🎁 1+1 ulaznica za Oktobeerfest Hrvatska
🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 40 € za Teorem
🎁 20 € kupon za Pevex
🎁 59 € kupon za Gruntek
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 15 % popusta na Ribili webshopu
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 30 % popusta za Spartan Trail
🎁 10 % popusta za Maistru
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

*Za dobivanje ulaznice za Park prirode Lonjsko polje potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na kućnu adresu.

*Kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, unutar 2 tjedna dobit ćete sve digitalne kupone unutar korisničkog sučelja - kako biste dobili sjenilo za automobil i Lonjsko polje potrebno je ispuniti obrasce označene u članku.
