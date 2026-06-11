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Žičara Sljeme bit će privremeno zatvorena zbog servisa i vježbe

Piše HINA,
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Žičara Sljeme bit će privremeno zatvorena zbog servisa i vježbe
Zagreb: Žičara Sljeme neće prometovati 20. i 21. travnja zbog zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda | Foto: Marko Seper/PIXSELL

ZET je najavio prekid prometa od 15. do 17. lipnja zbog redovnog mjesečnog pregleda i zakonom propisane vježbe Hrvatske gorske službe spašavanja.

Zagrebačka žičara Sljeme neće prometovati od 15. do 17. lipnja zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda i zakonom propisane vježbe Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), izvijestio je u četvrtak ZET. Žičara neće biti u pogonu od ponedjeljka do srijede, pri čemu će se redovni servisni pregled obavljati u ponedjeljak i utorak. U srijedu će biti održana zakonom propisana vježba HGSS-a, namijenjena održavanju spremnosti za postupanje u slučaju potrebe za spašavanjem putnika iz gondola. Sve aktivnosti planirane su i usklađene kako bi se što manje utjecalo na redovan rad žičare, ističu iz ZET-a.

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Pregled je propisan od proizvođača opreme, navode, te obvezan sukladno važećim propisima radi osiguravanja svih tehničkih i sigurnosnih uvjeta za daljnji siguran rad žičare.

Ona će ponovno biti otvorena za posjetitelje od četvrtka, 18. lipnja, a prijevoz do Sljemena tijekom obustave njezina rada bit će moguć autobusnom linijom 140 na relaciji Mihaljevac – Sljeme. Iz ZET-a su korisnike zamolili za razumijevanje.

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