Žičara je ovih dana u probnom radu i imala sam se priliku u sklopu toga i provozati, ne samo ja, nego i novinari, i sve nas je oduševila, komentirala je tako situaciju sa sljemenskom žičarom i novi problem prevelike buke kandidatkinja Stranke rada i solidarnosti za gradonačelnicu Zagreba i aktualna obnašateljica dužnosti gradonačelnice Jelena Pavičić Vukičević.

Naime, zbog izvješća o mjerenju buke kasni izdavanje devete uporabne dozvole za projekt sljemenske žičare, koja obuhvaća donju postaju, kutnu postaju i stupove na trasi, a za koju Gradu Zagrebu ni Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata niti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture već više od mjesec dana nisu dali mišljenje.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tvrde da “buka” nije u njihovoj domeni.

- Pitanje buke nije u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno ne pripada u prometnu infrastrukturu - rekao je ministar Oleg Butković. Na njih ih je, kažu u Gradu Zagrebu, isprva uputila Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata i to kako bi dobili mišljenje je li ta tema u domeni prometne infrastrukture, no ovih su im dana odgovorili da će to morati rješavati s Ministarstvom zdravstva.

I upravo oko toga - je li mišljenje o buci u domeni prometne infrastrukture ili nije - nastaje zavrzlama. S obzirom na zahtjev Sanitarne inspekcije, Grad Zagreb je 17. ožujka ove godine od Ministarstva prometa zatražio predmetno mišljenje, no do današnjeg dana isto Ministarstvo nije dostavilo nikakvo mišljenje već se tražilo da se mišljenje pribavi od Fakulteta prometnih znanosti. No, izvori iz grada Zagreba su nam rekli da se ovdje radi o namjernom odugovlačenju zbog lokalnih izbora.

Neslužbeno saznajemo da je spor nastao zbog Alena Gospočića, bivšeg voditelj Zagrebačkih cesta Podružnice Zagrebačkog Holdinga, koji je sad državni tajnik za željeznicu, poštu i elektroničke telekomunikacije u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Za njega kažu da ne želi, odnosno da odugovlači s potpisivanjem rješenja. Nazvali smo ga i pitali o tim navodima, na što nam je odgovorio:

- Vezano za Vaš upit o zahtjevu za izdavanjem odobrenja za rad nove žičare odgovaram sljedeće: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije od upravitelja žičare do danas zaprimilo takav zahtjev, sukladno Zakonu o žičarama - stoji u jučerašnjom odgovoru državnog tajnika. O svemu su se oglasili i iz Državnog inspektorata na čijem je čelu Andrija Mikulić (HDZ).

- Postupit ćemo temeljem utvrđenih činjenica, a sukladno propisima. To znači da građevina žičara, među ostalim, mora biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke, odnosno Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Investitor je bio dužan dostaviti izvještaj o mjerenju buke okoliša koji je izradila ovlaštena pravna osoba za akustička mjerenja. U probnoj fazi zaprimili smo prijave zbog prekomjerne buke, a to je potvrdila i glavna nadzorna inženjerka 9.3.2021. - priopćili su iz Državnog inspektorata.

Iz Grada, saznajemo, navedeni Izvještaj su poslali 20. travnja, ali su ih tražili da se obrate Ministarstvu prometa, koji, ponavljamo, tvrdi da žičara nije dio prometne infrastrukture te ih usmjerili na Ministarstvo zdravstva, koji se poziva na mišljenje Prometnog fakulteta, koji tvrdi da žičara jest oblik prometne infrastrukture. Zbog svega sugovornici iz Grada Zagreba nam kažu da je ovo “čisti primjer političkog utjecaja i političke igre HDZ-a”. Iz HDZ-a su nam kratko rekli da ovaj slučaj nema veze sa središnjicom stranke te da nemaju nikakvih informacija o svemu ovome.

U subotu je u tehničkom pregledu žičare bila sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, koja bi trebala dati mišljenje o prekomjernoj buci, a kako saznajemo iz Zagreba, još nisu dobili nikakav pisani dokument. Najveći problem oko buke je na samoj skretnici žičare gdje se nalaze obiteljske kuće.

- Žičara je u skladu sa svim pravilnicima oko buke. Imamo sve dozvole. Pri brzini od 4 m/s ne stvara se veća buka od dozvoljenog tako da ne očekujem da bi trebali biti tehničkih problema. Nakon što sanitarna izda pozitivno rješenje, onda Ministarstvo prometa treba dati rješenje za rad, pa sve može krenuti - rekao Goran Radić, glavni voditelj projekta.

Podsjetimo, izgradnja žičare počela je 2019., a dovršena je krajem prošle godine. Cijena projekta s početnih 300 milijuna kuna skočila je na više od 750 milijuna. Samo tri dana prije smrti Bandić je najavio da će Zagrepčani do 20. ožujka žičarom na Sljeme., ali su morali postaviti potporne stupove koje je tražio revizor pa se nije mogla otvoriti.

- Ne možemo još govoriti koliko će žičara stajati, sigurnosno pitanje je za sve nas najvažnije, a ja kao prva osoba grada neću dopustiti da se žičara pusti u rad niti je to moguće, a da nije u potpunosti sigurna - rekla je tada Vukičević.