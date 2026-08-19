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OGLASIO SE ZET

Žičara Sljeme ne vozi 24. i 25. kolovoza zbog redovitog servisa

Piše HINA,
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Žičara Sljeme ne vozi 24. i 25. kolovoza zbog redovitog servisa
Zagreb: Vožnja žičarom na Sljeme | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Za putovanje na Sljeme u tom razdoblju putnicima je na raspolaganju autobusna linija 140, na relaciji Mihaljevac - Sljeme.

Žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, 24. i 25. kolovoza, zbog redovitog mjesečnog servisnog pregleda, priopćio je ZET.

Za putovanje na Sljeme u tom razdoblju putnicima je na raspolaganju autobusna linija 140, na relaciji Mihaljevac - Sljeme.

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