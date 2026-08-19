Žičara Sljeme ne vozi 24. i 25. kolovoza zbog redovitog servisa

Žičara Sljeme neće biti u pogonu u ponedjeljak i utorak, 24. i 25. kolovoza, zbog redovitog mjesečnog servisnog pregleda, priopćio je ZET.

Za putovanje na Sljeme u tom razdoblju putnicima je na raspolaganju autobusna linija 140, na relaciji Mihaljevac - Sljeme.

Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.