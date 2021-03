Danas nas očekuje pretežno sunčano, poslijepodne djelomično hladno s naoblakom uglavnom duž Jadrana, u gorju te na krajnjem istoku.

Pretežno sunčano, u prvom dijelu dana još mjestimice umjerena do povećana naoblaka, uglavnom duž Jadrana, u gorju te na krajnjem istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu jaka i olujna, na udare i orkanska bura, prema večeri u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 8, na Jadranu od 9 do 15 °C.

Sutra nas očekuje slično, pretežno sunčano vrijeme. Jutro će biti hladno. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od -6 do -2, u gorju i niža, na Jadranu između 0 i 6. Najviša dnevna od 6 do 10, na Jadranu između 10 i 14 °C.

Upozorenje iz HAK-a:

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, moguća je poledica, a zbog jakog vjetra za sav promet zatvoren je Paški most, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27); A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3); Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene; DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Na A7 između čvorova Draga i Šmrika i lokalnoj cesti LC Križišće-Kraljevica zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

U prekidu su i trajektne linije

Na mostu Krk (DC102) zabrana je prometa za I. skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp-prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom).

Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema na državnoj cesti DC218 Bjelopolje-D.Lapac.

Zbog vjetra u prekidu su trajektna linija: Lopar-Valbiska; katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka i Mali Lošinj-Cres-Rijeka.

Katamaranska linija Jelsa-Bol-Split isplovljava iz luke Jelsa u 7 sati za Split, bez pristajanja u luku Bol.

Danas trajekt na liniji Molat-Zverinac-Sestrunj-Zadar (Gaženica) u povratnom putovanju isplovljava iz luke Molat u 16 sati umjesto 15 sati.

Na graničnim prijelazima nema duljih čekanja, osim na GP Tovarnik (Šid) gdje teretna vozila čekaju oko jedan sat na izlazu iz Hrvatske.