Njemačka željeznica u petak je zbog snježnih padalina i otežanih zimskih uvjeta obustavila promet na sjeveru Njemačke, a i u ostatku zemlje otežan je cestovni i željeznički promet
Zimski kaos u Njemačkoj: Vlakovi stoje, ceste blokirane...
„Promet u i oko Hannovera je zaustavljen, a time je naše najvažnije čvorište blokirano pa smo stoga u sjevernom dijelu Njemačke bili prisiljeni obustaviti promet“, priopćila je Njemačka željeznica (Deutsche Bahn DB).
Na glavnom kolodvoru u Hannoveru su postavljene željezničke kompozicije u kojima putnici mogu čekati dok se promet ne normalizira.
U velikim dijelovima Njemačke se i cestovni promet zbog snježnih padalina i poledice odvije otežano. U mnogim gradovima je ukinut autobusni gradski promet.
Mnoge autoceste na jugu Njemačke su blokirana zbog teretnih vozila koje blokiraju promet.
Policija je vozačima kamiona naložila da napuste autoceste i potraže odmorišta dok se situacija ne normalizira.
Zračni promet je za sada ostao pošteđen problema s aktualnom olujom Elli. Prometna čvorišta poput zračne luke u Frankfurtu ne bilježe veće probleme ili kašnjenja.
Unatoč velikim poteškoćama, metorolozi ukazuju na to da je oluja iapk slabija od očekivanog. Neki dijelovi zemlje poput sjeveroistoka što uključuje Berlin i okolicu, su ostali pošteđeni.
„Ja ovu oluju sigurno ne bih nazivao ‚olujom stoljeća‘: to je zimska oluja i ništa više“, rekao je David Menzel iz Njemačke meteorološke službe (DWD).
Snježne oborine i vjetar bi u toku dana trebali u potpunosti prestati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+