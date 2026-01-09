Zimski kaos u Njemačkoj: Vlakovi stoje, ceste blokirane...

„Promet u i oko Hannovera je zaustavljen, a time je naše najvažnije čvorište blokirano pa smo stoga u sjevernom dijelu Njemačke bili prisiljeni obustaviti promet“, priopćila je Njemačka željeznica (Deutsche Bahn DB).

Na glavnom kolodvoru u Hannoveru su postavljene željezničke kompozicije u kojima putnici mogu čekati dok se promet ne normalizira.

U velikim dijelovima Njemačke se i cestovni promet zbog snježnih padalina i poledice odvije otežano. U mnogim gradovima je ukinut autobusni gradski promet.

Mnoge autoceste na jugu Njemačke su blokirana zbog teretnih vozila koje blokiraju promet.

Policija je vozačima kamiona naložila da napuste autoceste i potraže odmorišta dok se situacija ne normalizira.

Zračni promet je za sada ostao pošteđen problema s aktualnom olujom Elli. Prometna čvorišta poput zračne luke u Frankfurtu ne bilježe veće probleme ili kašnjenja.

Unatoč velikim poteškoćama, metorolozi ukazuju na to da je oluja iapk slabija od očekivanog. Neki dijelovi zemlje poput sjeveroistoka što uključuje Berlin i okolicu, su ostali pošteđeni.

„Ja ovu oluju sigurno ne bih nazivao ‚olujom stoljeća‘: to je zimska oluja i ništa više“, rekao je David Menzel iz Njemačke meteorološke službe (DWD).

Snježne oborine i vjetar bi u toku dana trebali u potpunosti prestati.