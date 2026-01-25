Obavijesti

News

IZVANREDNO STANJE

Zimski kaos u SAD-u: Stotine tisuća bez struje, oluja ide ka New Yorku i Washingtonu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: LAWRENCE BRYANT/REUTERS

Jedna od najjačih zimskih oluja u posljednjih nekoliko godina pogodila je više od polovice stanovništva SAD-a, proglašena izvanredna stanja

Admiral

Jaka zimska oluja koja je pogodila velik dio Sjedinjenih Država već je ostavila stotine tisuća ljudi bez električne energije, a kasnije tijekom dana meteorolozi su najavili da će zimski uvjeti zahvatiti područja New Yorka, Philadelphije i Washingtona. 

Mississippi, Louisiana i Teksas su među najteže pogođenim saveznim državama u kojima je oko 730.000 kućanstava pogođeno nestankom električne energije, prenosi internetska stranica PowerOutage.us.

Gotovo 190 milijuna ljudi ili više od polovine stanovništva SAD-a, suočeno je s nestankom struje i grijanja u jednoj od najoštrijih zimskih oluja u zemlji u zadnjih nekoliko godina.

Meteorolozi su najavili da će oluja zahvatiti područje od oko 3000 kilometara, od Novog Meksika na jugozapadu do Mainea na sjeveroistoku zemlje za vrijeme vikenda. U nedjelju bi trebala pogoditi predio New Yorka, a u brojnim ostalim državama proglašeno je izvanredno stanje.

Nepovoljni vremenski uvjeti prouzročili su kaos u putničkom prometu. Otkazane su tisuće letova. Lokalne vlasti kažu da su obilne snježne padaline rezultirale poremećajem u prometu i zatvaranjem cesta, što bi moglo potrajati i nekoliko dana. Upozorili su da su slojevi leda stvorili "iznimno opasne" uvjete za putovanja u nekim područjima.

S obzirom na to da hladni val u danima koji predstoje prijeti paralizom određenih dijelova zemlje, vlasti su pozvale ljude da ostanu kod kuće ako je moguće i da ne koriste automobile.

Stanovnicima Washingtona savjetovano je da imaju spremne svjetiljke i da napune mobitele. Kako je izvijestio NBC News, u svih pet općina New Yorka trebali bi biti otvoreni centri u koje mogu doći svi građani da bi se ugrijali. 

CNN je izvijestio o 58 centimetara snijega u Crested Butteu u Coloradu, a u dijelovima Oklahome napadalo ga je oko 20 centimetara, u Novom Meksiku 30 centimetara i u Teksasu 15 centimetara.

