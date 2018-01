Zimski minusi u četvrtak, a od petka južina i proljetno vrijeme

Pretežno, na kopnu djelomice sunčano, u unutrašnjosti mjestimice magla, ponegdje uz mogućnost za slabu oborinu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za srijedu.

Od sredine dana očekuje se naoblačenje sa zapada, poslijepodne i osobito navečer ponegdje uz kišu, a u gorju i susnježicu. Na kopnu će zapuhati umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, mjestimice s jakim, u gorju i olujnim udarima, a na Jadranu umjereno i jako jugo te jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura iznosit će od 5 do 10, a na Jadranu između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva. Uobičajene su to temperature za ovo doba godine, no do kraja tjedna to bi se moglo promijeniti.

Foto: Screenshot/DHMZ

U unutrašnjosti će četvrtak biti uglavnom suh, a nakon jutarnje magle danju će biti i dosta sunca. Od petka se očekuje promjenljivije vrijeme, pri čemu će u početku oblačnije biti u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije, a u sjevernim će predjelima u subotu i veći dio nedjelje biti suho uz gotovo pa proljetni dojam vremena, piše HRT.

Foto: Screenshot/DHMZ

Sa minimalnih 0 u srijedu temperatura će u ponedjeljak rasti do maksimalnih 16

Vremenske prilike obilježit će i jugo u jačanju s kojim će bitno porasti i temperature. Ponegdje će tijekom vikenda porasti i za više od 10 stupnjeva, pa se tako u većem dijelu zemlje očekuje rast na 15 do 17 Celzijevih stupnjeva.

Foto: Screenshot/DHMZ

Tako DHMZ za Split u petak predviđa 13 Celzijevih stupnjeva, u odnosu na 3 stupnja u srijedu. U Rijeci će temperatura porasti za 8 stupnjeva, a na istoku zemlje u odnosu na minimalnih 0 stupnjeva u srijedu temperatura će u ponedjeljak rasti do maksimalnih 16.

I na samom jugu, u Dubrovniku, temperatura će, prema projekcijama DHMZ-a, s petka na subotu porasti sa minimalnih 6 na 12 do 14 stupnjeva.

Potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak očekuju se diljem zemlje obilnije kiše.